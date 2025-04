Гевгелија: Нови културни и туристички можности за 2025 година

0 SHARES Сподели Твитни

„Гевгелија официјално стана град на културата за 2025 година, а заедницата доби топли честитки од министерот Љутков за нивната посветеност во одржувањето на живоста и културното изобилство на овој град. Настанот носи не само признание туку и нуди шанса за поттикнување на локалната уметничка сцена, привлекување нови посетители, иницирање на нови соработки и поставување на Гевгелија како блескав културен центар полн со динамичност и оригиналност. Ова е повик за нови уметнички изразувања, иновативни идеи, енергичност на младите и културен туризам што ги носи со себе приказните на топлата душе и автентичноста на Гевгелија. Уметноста е таа што ни служи како сврзно средство, туризмот ги отвора нашите врати кон светот, а младиот дух е нашата иднина.

Гевгелија, која често се нарекува и „порта кон Европа“, благодарение на својот потенцијал, е истовремено и културен и туристички портал за нови авантури. Ова е повик за отворање врати за сите уметници, изградба на нови културни мостови и претворање на туризмот во уникатно искуство што ќе раскажува приказни преку музика, слики и движење, рече Љутков. Тој истакна дека Гевгелија е значаен туристички центар каде што културата и туризмот смествуваат заеднички дом. Затоа, Министерството за култура и туризам оваа година ќе се фокусира не само на културните проекти, туку и на развојот на винската и транзитната туризам како клучни аспекти на локалниот идентитет. Со својата стратешка локација, Гевгелија има можност да биде првата дестинација за сите кои влегуваат во земјата, нудејќи нераскажаната културна иднина преку вкусовите на гастрономијата, уметноста и виното.

Љутков најави иницијативи кои ќе ги обединат културата и туризмот во едно модерно, но длабоко вкопано испреплетување. Нови културно-туристички рути ќе бидат создадени, а локалните винари се планираат да бидат дел од културни настани, со цел транзитните патници да прераснат во туристи, а туристите во амбасадори на нашата култура и богатство.

Оваа историска манифестација, „Гевгелија град на културата за 2025 година“, започна на Градскиот плоштад, каде Националниот џез оркестар под водство на Џијан Емин, исполни незаборавни делови од македонската и светската музичка сцена, додека на сцената на Уметничката галерија на НУ Музеј-Гевгелија посетителите ја погледнаа изложбата на Ана Митевска со наслов „Приказни во тиркиз – Извор на животот“.”

