Генерален штрајк во Италија: се бараат подобри плати, откажани летови, сообраќаен хаос

Железничките и воздушните компании ги предупредија патниците за можни доцнења во петок, 28 ноември. Работниците низ цела Италија ќе стапат во генерален штрајк за да бараат подобри плати.

Се очекува вработените во јавниот и приватниот сектор, вклучително и транспортните работници, да штрајкуваат во петок, 28 ноември, пренесуваат локални медиуми.

Аеродромите како оние во Неапол и Венеција ги предупредија патниците дека летовите може да бидат одложени или откажани за време на 24-часовниот штрајк, а дека процедурите за качување на патниците и сервисирањето на авионите исто така може да бидат одложени.

Италијанскиот национален превозник ITA Airways објави дека веќе откажал 26 домашни летови поради штрајкот, од кои 23 беа закажани за 28 ноември.

Државната железничка компанија Trenitalia, исто така, предупреди дека возовите, автобусите и трамваите низ целата земја може да бидат откажани или изменети, а дел од штрајкот ќе започне во 21 часот на 27 ноември и ќе продолжи следниот ден.

Тие додадоа дека основните услуги се загарантирани за време на штрајковите во работните денови од 6 до 9 часот наутро и од 18 до 21 часот.

„Трениталија“ објави список на возови на долги релации што ќе продолжат да сообраќаат, додека Италијанската агенција за цивилно воздухопловство објави список на загарантирани летови за време на општиот национален штрајк.

Агенцијата, исто така, ги потсети патниците дека за време на штрајковите, летовите сè уште мора да се реализираат помеѓу 7 и 10 часот наутро, како и помеѓу 18 и 21 часот.

Индустрискиот протест го организираше синдикалната организација Union Sindacale di Base (USB) поради платите на работниците и како протест против италијанската влада предводена од премиерката Џорџа Мелони, особено поради буџетот за одбрана.

USB вели дека нејзините членови бараат најмалку основна плата од 2.000 евра (1.753 фунти), максимална возраст за пензионирање од 62 години, укинување на системот за вработување по договор, пократко работно време со иста плата, право на домување, вработување во јавниот сектор и здравствена заштита.

Се додава дека „ова се основните потреби на една исцрпена земја, кои не се компатибилни со политиката на подбуцнување војна на владата“