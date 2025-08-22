Генералниот секретар на ОН: Газа е жив пекол

Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, денес ја опиша ситуацијата во Појасот Газа како катастрофа предизвикана од човекот, откако Глобалната иницијатива за безбедност на храната официјално прогласи глад во дел од крајбрежната енклава.

Во извештај објавен денес, Интегрираната класификација за безбедност на храната (IPC) соопшти дека има „убедливи докази“ дека гладот ​​е распространет во административниот регион што го вклучува градот Газа од 15 август. Реагирајќи на соопштението на IPC, Гутереш ги опиша условите во Газа како „жив пекол“.

Во објава на X, тој нагласи дека ситуацијата не е мистерија, туку „катастрофа предизвикана од човекот, морална обвинение и неуспех на самото човештво“: „Луѓето гладуваат. Деца умираат. А оние чија должност е да дејствуваат не го прават тоа“.

Just when it seems there are no words left to describe the living hell in Gaza, a new one has been added: “famine”. This is not a mystery — it is a man-made disaster, a moral indictment and a failure of humanity itself. Famine is not only about food; it is the deliberate… pic.twitter.com/1MYaxhJl4Z — António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2025

Генералниот секретар на ОН рече дека Израел, како окупаторска сила, е должен според меѓународното право да обезбеди храна и медицински материјали. „Не смееме да дозволиме оваа ситуација да продолжи неказнето“, додаде тој.

Соопштението на IPC дојде во време кога израелските сили напредуваат кон градот Газа како дел од новата офанзива насочена кон освојување на најголемата метропола на територијата за уништување на остатоците од палестинската екстремистичка група Хамас. Најновата кампања предизвика стравувања од понатамошни страдања за цивилното население.

Израел го блокираше влезот на помош на територијата претходно оваа година. Соочен со меѓународни критики, тој делумно ја укина блокадата минатиот месец, дозволувајќи ограничена помош да стигне до Појасот Газа, иако хуманитарните организации предупредуваат дека количината не е ни приближно доволна за да се спречи гладувањето.

„Нема повеќе изговори. Времето за дејствување не е утре – сега е“, рече Гутереш и го повтори своето барање за прекин на огнот, ослободување на заложниците и целосен пристап до хуманитарна помош до Појасот Газа.