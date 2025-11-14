Генералот на Асад уапсен во Австрија, обвинет за воени злосторства, бил двоен агент на Мосад

0 SHARES Сподели Твитни

Австриските власти подигнаа обвинение против двајца поранешни функционери на соборениот режим на Асад во Сирија за наводни тешки злосторства против цивили во притвор, објавија локалните медиуми во среда.

Јавното обвинителство во Виена поднесе обвиненија против двајца поранешни членови на режимот на сирискиот претседател Башар ал-Асад, објави јавниот радиодифузен сервис ОРФ.

Поранешен бригаден генерал на разузнавачката служба и поранешен потполковник на локалната полиција во сирискиот град Рака, кои живеат во Австрија од 2015 година, се обвинети за тешки злосторства против цивили во притвор, како што се тешки телесни повреди, сексуален напад и тортура.

Мажите се обвинети дека ги извршиле злосторствата за „потиснување на протестното движење против тогашниот режим и заплашување на населението“.

Злоупотребата не ја извршиле само други под нивна команда, туку се тврди дека тие лично „извршиле акти на насилство врз притворениците“, се наведува во извештајот.

Досега се идентификувани 21 жртва кои „поради повредите што ги претрпеле, некои со сериозни долгорочни последици“, се приклучиле на постапката.

Според „Њујорк тајмс“, бригадниот генерал Халед ал-Халаби, 62, избегал од Сирија во 2013 година со помош на израелската разузнавачка агенција Мосад. Истражителите рекоа дека ал-Халаби дејствувал како двоен агент за Мосад. Тој бил тајно транспортиран низ Европа со автомобил со помош на австриски разузнавачки службеници, кои подоцна се соочиле со кривични обвиненија за злоупотреба на службената должност.

Од соборувањето на режимот на Асад во декември 2024 година, низ цела Сирија се откриени бројни масовни гробишта, од кои најголемите биле во близина на Дамаск.

Сириските граѓани велат дека падот на режимот на Асад го означи крајот на децениите страв, а затворите станаа кошмари на тортура, произволно притворање и присилни исчезнувања.

Новоформираната сириска влада постојано изјавува дека повикувањето на одговорност на оние што се одговорни за злосторствата извршени под претходниот режим ќе остане приоритет.

Асад, лидер на Сирија речиси 25 години, избега во Русија минатиот декември, со што заврши режимот на партијата Баас, која беше на власт од 1963 година. Новата преодна администрација на Шараи беше формирана во јануари.

The post Генералот на Асад уапсен во Австрија, обвинет за воени злосторства, бил двоен агент на Мосад appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: