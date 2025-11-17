Генерал Кукула алармира: Се подготвува вооружен напад врз Полска

Началникот на Генералштабот на полската армија, генерал Виеслав Кукула, изјави дека постои основано сомнение дека се подготвува вооружен напад врз Полска, објавува „Радио Полска“.

Коментирајќи ја неодамнешната изјава на секретарот на Пентагон, Петер Хегсет, кој ја спореди моменталната глобална ситуација со 1939 и 1981 година, Кукула оцени дека станува збор за „многу добра споредба“. Како што изјави, денес сè зависи „од ставот на Полска – дали може да го одврати непријателот или, обратно, да го турне кон агресија“.

Генералот конкретно предупреди за низа кибер напади и саботажи што ги пријавија државните институции во последните недели.

„Непријателот почна да се подготвува за војна. Тие создаваат одредена средина тука, чија цел е да ја поткопаат довербата на јавноста во владата, во клучните институции како што се вооружените сили и полицијата, и да создадат услови што се погодни за потенцијална агресија на полска територија“, рече Кукула.

За потсетување, железничката линија во Полска што води кон Украина неодамна беше оштетена. Иако никој не беше повреден, премиерот Доналд Туск потврди дека станува збор за експлозивна направа, што дополнително ги зголеми загриженостите во Варшава за безбедноста на инфраструктурата и потенцијалните хибридни закани.