Генерацијата Z сè помалку се впушта во интимни врски: Наместо тоа, тие се фокусирани на спиење, кариера и дружење

Генерацијата Z сè повеќе избира поинаков начин на живот од претходните генерации. Наместо секс, многу млади луѓе претпочитаат одмори, кариера и грижа за себе, според резултатите од неодамнешното истражување на EduBirdie.

Анкета спроведена на 2.000 испитаници покажа дека 67 проценти од членовите на генерацијата Z би сакале да се наспијат добро отколку да се вклучат во сексуална активност. Понатаму, 64 проценти од нив повеќе се грижат за одржување на стабилна работа, 59 проценти се фокусираат на личниот успех, половина се обидуваат да одржат здрави пријателства, додека 46 проценти претпочитаат да изберат време за себе отколку за интимност.

Сепак, младите луѓе не се целосно воздржани: 37 проценти од нив пробале сексуално искуство, 29 проценти имале сексуални активности на јавно место, додека 23 проценти разменуваат експлицитни пораки додека се на работа.

Јулија Алексеенко, аналитичарка на популарната култура и медиумите, истакнува: „Генерацијата З се соочува со конзервативна реакција по ослободителните движења. Појавата на пилулата, нормализацијата на лесните дроги и „летото на љубовта“ се далеку од нивниот секојдневен живот.“

Таа додава дека младите луѓе поминуваат повеќе време на дигитални платформи отколку во физички простори, што ги насочува кон содржини што им се лесно достапни, како што се Netflix и активности за самопомош.

„Генерацијата Z е понамерна во интимните врски отколку постарите генерации: 82 проценти инсистираат на разговор за граници пред интимноста, а 92 проценти се чувствуваат безбедно да кажат „не“ во кревет. Нема ништо лошо во тоа да не посакувате бесмислени и жални сексуални искуства“, додава Алексеенко.

Експертите велат дека и социјалните медиуми имаат големо влијание.

„Идеализацијата на нереално високите стандарди ги наведе мажите да веруваат дека инфлуенсерите со милиони следбеници ќе покажат интерес за нив, додека жените се убедени дека само мажите кои се високи два метра и се исклучително богати се вредни за внимание“, пишува сексуалниот невронаучник Дебра Со во книгата „Секстинкција: Падот на сексот и иднината на интимноста“.

Многу млади жени избираат да останат во целибат затоа што веруваат дека културата на неформални врски главно им користи на мажите.

„Не осудувам никого, но културата на средби уништува дел од времето кога ќе ја пронајдете личноста со која сакате да го поминете животот. Ги одзема посебните, интимни моменти што ги имате со неа“, истакнува Мандана Заргами, креаторка на содржини.

Резултатот од истражувањето покажува дека приоритетите на генерацијата Z се значително различни од претходните генерации, денес младите луѓе посветуваат поголемо внимание на личното задоволство и емоционалната стабилност.

