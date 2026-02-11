Географот Милевски со објаснување за земјотресот: Расте Шар планина !?

0 SHARES Сподели Твитни

Редовниот професор на Институтот за географија, д-р Ивица Милевски, смирува дека нема простор за загриженост поради неодамнешните сеизмички случувања во регионот, посочувајќи дека тие се дел од природни и долготрајни геолошки процеси.

„Ништо страшно, немирната Шар Планина, уште се извишува, макар можеби само за десетина милиметри (одеднаш, што и не е малку). Нека си тера таа како што тера со милиони години, малку по малку, а ние може да си одмориме“, напиша Милевски.

Неговиот коментар се однесува на вчерашниот земјотрес со јачина од 4,6 степени според Рихтеровата скала, со епицентар во Косово, кој беше почувствуван и во делови од Македонија, вклучително и во Скопје и во Тетово.

Два дена претходно уште еден земјотрес беше регистриран во истото подрачје.

Имено, во неделата вечерта, во 23.09 часот во Тетово и во околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, информира Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Епицетарот потекнува од територијата на Косово, на околу 46 километри северозападно од Скопје со локална магнитуда, ML3.0

