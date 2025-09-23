Герасимовски со хигиеничарите во ноќна акција – ја чистea „Народен фронт“

Градоначалникот на Општина Центар, со возила на ПОЦ и со 120 хигиеничари, вечерва е во ноќна акција за расчистување на малите депонии околу контејнерите на учицата „Народен фронт“ во Капиштец.

Досега го расчистија ѓубрето околу контејнерите кај Цветен пазар или кај последна 23-ка, а продолжуваат по должина на улицата.

Откако го товарат расфрланото ѓубре, околу контејнерите мијат со цистерна.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=730749740009365&t=99

Герасимовски најавува дека утре наутро продолжуваат и во дргуите населби, а се надева дека „Комунална хигиена“ ќе ги испразни контејнерите.