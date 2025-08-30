Герасимов: Русија контролира 99,7 проценти од Луганската област – Зеленски бара санкции за Москва

Началникот на рускиот Генералштаб Валериј Герасимов рече дека руските сили спроведуваат континуирани офанзиви по целата линија на фронтот во Украина. Во говорот пред своите заменици, објавен од „Звезда“, официјалниот весник на Министерството за одбрана, Герасимов исто така рече дека Русија сега контролира 99,7 проценти од Луганската област, 79 проценти од Донецката област, 74 проценти од Запорошката област и 76 проценти од Херсонската област.

„Од март, Русија зазеде повеќе од 3.500 квадратни километри територија во Украина и презеде контрола врз 149 села“, додаде Герасимов.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека Москва го користи времето за да се подготви за состанок меѓу лидерите на двете земји за да започне нови масовни напади врз неговата земја.

„Единствениот начин повторно да се отвори прозорецот на можности за дипломатија е преку строги мерки против сите оние кои ја финансираат руската војска и ефикасни санкции против самата Москва – банкарски и енергетски санкции“, напиша Зеленски на X во саботата.

Сè уште не е одреден датум за билатералната средба.