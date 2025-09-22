ГЕРБ-СДС на Бојко Борисов со двојна предност на анкетите во Бугарија

Доколку изборите беа во септември, ГЕРБ-СДС ќе добиеше 26,9%. ПП-ДБ – 13,9%, „Вазраждане“ – 13,7% и МРФ-Нов почеток – 13,6% се движат во „пакет“, при што интригата за второто место станува сè поспорна со зајакнувањето на МРФ-НН во последните месеци, со познатата ерозија во ПП-ДБ и со консолидацијата на позициите во „Вазраждане“. БСП добива 6,7%, МЕЧ – 6,6% и ова исто така укажува на интрига. ИТН е со 5,3%, а „Величе“ – 4,5%.

Алијансата за права и слободи трајно губи позиции и останува под „линија“ со 2,6%. Од средината на септември, позитивниот став кон владата на Росен Жељазков е 17,4% наспроти 69,2% негативен. Останатите се двоуматски. Иако кабинетот доби одредена толеранција на почетокот на својот мандат поради насобраниот замор од политичката криза, неговиот кредит за доверба покажува одредено намалување – и ако претходно позитивните оценки дури надминуваа 20%, сега се пониски, додека негативните во последните месеци трајно надминаа 60% и сега не се далеку од нивото од 70%. Таквото намалување на довербата за време на мандатот е очекувано, но веројатно е и засилено од брзо акумулираните тензии во последните месеци, како и од интензивирањето на конфронтацијата со опозициските сили по поединечни теми и случаи.

Традиционално, Народното собрание останува една од најомразените државни институции во Бугарија. Меѓучовечките противречности и директните политички судири што станаа секојдневие веројатно играат дополнителна негативна улога. По почетокот на новата политичка сезона, парламентот собира 76,2% јавно неодобрување наспроти само 14% одобрување. Останатите се двоуматски. По почетокот на новата политичка сезона, позитивните оценки за претседателската институција ги надминуваат негативните – 44,6% позитивни наспроти 37,9% негативни.

Останатите се двоуматски. Ова е спротивно на ставот кон другите институции во Бугарија. Во текот на годината, имаше и флуктуации во проценките за претседателската институција, на пример, околу ставот на Румен Радев за еврото. Податоците се од независна студија од редовната истражувачка програма на социолошката агенција „Меар“.

Студијата е спроведена „лице в лице“ со таблети помеѓу 4 и 12 септември 2025 година меѓу 802 возрасни бугарски граѓани. Максималната стандардна девијација е ±3,5 при 50% учество. 1% од примерокот е еквивалентно на околу 54.000 луѓе.