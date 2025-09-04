Германија бара помош од Индија за да ја повика Русија на мировни преговори со Украина

Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул ја повика Индија да изврши притисок врз својот близок сојузник Русија да се врати на мировните преговори за војната во Украина, неколку дена откако индискиот премиер Нарендра Моди се сретна со рускиот претседател Владимир Путин на регионален самит во Кина, објави ЕуроЊуз.

Вадефул на прес-конференција во средата рече дека и покрај напорите на Европа и САД, Русија не е подготвена да влезе во преговори, предизвик што Њу Делхи би можел потенцијално да го реши.

„Единственото барање е оружјето да замолчи“, рече Вадефул за време на неговата дводневна посета на Индија, додавајќи дека украинскиот претседател Володимир Зеленски покажал намера да постигне мир.

„Ние Европејците правиме сè што можеме, соработувајќи со нашите американски и украински пријатели за да се осигураме дека оваа војна ќе заврши наскоро и дека Украина ќе најде мир како суверена држава“, рече Вадефул.

Индија се спротивставува на притисокот од Западот директно да ја осуди Москва по целосната инвазија на Украина во февруари 2022 година, иако Индија повика на прекин на непријателствата.

Апелот на Вадефул ја одразува растечката надеж на Европа дека Индија ќе го засили својот дипломатски притисок за мир, дури и додека Њу Делхи го балансира своето партнерство со традиционалниот партнер во одбраната, Москва.