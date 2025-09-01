Германија вели дека Израел мора „веднаш“ да ги подобри хуманитарните услови во Газа

0 SHARES Сподели Твитни

Израел мора „веднаш“ да ги подобри хуманитарните услови во Газа, изјави во понеделник претставникот на германската влада за човекови права и хуманитарна помош, пред патувањето во Израел и палестинските територии.До неодамна, Израел уживаше широка поддршка низ целиот политички спектар во Германија, но тонот на канцеларот Фридрих Мерц кон Израел се зацврсти бидејќи се влоши тешката хуманитарна ситуација во Газа, пишуваат странските медиуми, според „Телеграф“.Минатиот месец, Обединетите нации официјално прогласија екстремен глад во Газа, откако извештај поддржан од ОН предупреди дека 500.000 луѓе се соочуваат со „катастрофални“ услови на територијата разурната од војна.„Израелската влада мора веднаш, сеопфатно, одржливо и во согласност со хуманитарните принципи и меѓународното право, да ја подобри хуманитарната ситуација во Газа“, рече пратеникот Ларс Кастелучи, пратеник на социјалдемократите, кои владеат со конзервативците на Мерц.Тој го осуди „неизмерното“ страдање на цивилите, особено децата, кои се заробени во конфликтот и „не носат ниту вина ниту одговорност“.Германската хуманитарна помош за Газа „се зголеми неколку пати“, но е „бесмислена“ сè додека не стигне до оние на кои им е потребна, рече тој.Иако ја потврди „посебната одговорност“ на Германија за безбедноста на Израел и повика на „итно ослободување“ на заложниците што ги држи Хамас, тој исто така ја нагласи итноста од прекин на огнот и поддржа „решение со две држави“.Израел ја започна својата војна во Газа по нападот на Хамас на јужната граница на Израел во октомври 2023 година.Од 251 заложник земени за време на нападот, 47 сè уште се држат во Газа, од кои се верува дека околу 20 се живи.Израелската офанзива уби најмалку 63.459 Палестинци, повеќето од нив жени и деца, според бројките од Министерството за здравство на Газа, кои Обединетите нации ги сметаат за веродостојни.

