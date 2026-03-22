Германија во борбата против инфлацијата: „Нема да дозволиме неоправдано зголемување на цените на грбот на потрошувачите“

И во Германија, цените повторно растат, овој пат поради конфликтот на Блискиот Исток. Според тоа, владата на оваа земја има намера да формира работна група, која ќе разгледа дали зголемувањето на цените е оправдано или трговците ги користат конфликтите за да го зголемат својот профит.

Имено, владата планира да формира „Работна група за цените на храната“ со цел да се спречи зголемување на цените над она што е економски оправдано поради геополитичките тензии. Цените на основните производи ќе бидат внимателно следени.

Постои страв дека некои компании во малопродажниот сектор на храна ја користат неизвесноста на пазарот за дополнително зголемување на цените, дури и кога нивните трошоци за набавка не се зголемиле толку многу. Овој феномен во економијата се нарекува инфлација на профит (greedflation).

„Нема да дозволиме војната на Блискиот Исток да се користи како изговор за неоправдано зголемување на цените на сметка на потрошувачите“, изјави портпаролот на парламентарната комисија за економија.

Работната група треба да соработува со Федералната канцеларија за борба против деловните картели (Bundeskartellamt). Иако претходно споменатата канцеларија не може директно да ги забрани високите цени, таа може да интервенира доколку постои сомневање за злоупотреба на пазарната моќ или забранети договори меѓу малопродажните синџири.

Работната група планира да објавува редовни извештаи за маржите во трговијата со храна, со цел да се зголеми притисокот врз трговците на мало.

Некои од владејачките Христијанско-демократски сојуз (CDU) и Христијанско-социјален сојуз (CSU) сметаат дека владата со тоа создава бирократско чудовиште, кое нема да има вистинско влијание врз цените бидејќи тие се одредуваат од светскиот пазар и трошоците за енергија.

Трговските здруженија ги отфрлаат обвинувањата за неоправдано зголемување на цените. Тие уверуваат дека маржите во продажбата на храна се многу ниски и дека самите трговци се погодени од повисоките трошоци за логистика и осигурување поради кризата во Црвеното Море.

Храната е значаен фактор на трошоци за многумина во Германија со години. Иако општата стапка на инфлација неодамна се намали, цените на храната во многу области останаа високи или продолжија да растат побрзо од просекот. Новата работна група треба да започне со работа во следните неколку недели, пишува германскиот дневен весник „tagesschau“.

