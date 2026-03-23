Германија има недостиг на работна сила – затоа се обраќа на Индија за помош

Германија продолжува да се соочува со недостиг на квалификувани работници, бидејќи постариот персонал се пензионира и нема доволно нови кандидати за да ги пополнат нивните работни места.

За да го ублажи проблемот, земјата сè повеќе се свртува кон работници од Индија, според статија на Би-Би-Си, пренесува Телеграф.

За Хандирк фон Унгерн-Штернберг, сè започна со е-пошта што пристигна во неговото сандаче во февруари 2021 година. Тој дошол од Индија.

Суштината на пораката беше: „Имаме многу млади и мотивирани луѓе кои бараат професионална обука и се прашуваме дали сте заинтересирани.“

Фон Унгерн-Штернберг работел за Занаетчиската комора Фрајбург во југозападна Германија, трговско здружение кое ги претставувало квалификуваните работници, од ѕидари и столари, до месари и пекари, како и компаниите што ги вработуваат.

И е-поштата пристигна во вистинскиот момент.

„Имавме многу очајни работодавци кои не можеа да најдат никого да работи за нив“, вели Фон Унгерн-Стернберг. „Па затоа решивме да пробаме.“

Неговиот прв повик беше до раководителот на локалната месарска заедница.

Месарите низ Германија имаа особено тежок период. Тоа беше сектор во значителен пад.

Од 19.000 мали семејни бизниси во 2002 година, до 2021 година останале помалку од 11.000.

Работодавците сметаа дека е речиси невозможно да регрутираат млади луѓе за да започнат пракса.

„Касапскиот занает е тешка работа“, вели раководителот на заедницата на месари, Јоаким Ледерер. „А во последните 25 години, младите луѓе тргнаа во други насоки.“

