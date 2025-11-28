Германија има таен воен план: Развиен е на 1.200 страници и вклучува 800.000 војници

0 SHARES Сподели Твитни

Пред околу две и пол години, дванаесет високо рангирани германски офицери се состанаа во триаголниот воен објект во Берлин за да изготват таен оперативен план за потенцијална војна со Русија. Денес, планот од хартија се претвора во практични вежби.

Ова е одговорот на Германија на нестабилноста предизвикана од руската инвазија на Украина во 2022 година. Аналитичарите забележуваат дека идните конфликти нема да зависат само од оружјето и војниците, туку и од логистиката, инфраструктурата и цивилно-воената координација.

Доверливиот документ OPLAN DEU, подготвен во касарната „Јулиус Лебер“, детално ја опишува мобилизацијата на до 800.000 германски, американски и НАТО војници на Источниот фронт. Во него се наведени транспортните правци низ пристаништата, реките, железниците и патиштата, а исто така се мапирани и линиите за снабдување и безбедносните мерки по патот.

Тим Стухтеј, претседател на Бранденбуршкиот институт за општество и безбедност, објасни дека природните бариери како Алпите би ги принудиле трупите на НАТО да ја преминат Германија при секое напредување кон исток, истакнувајќи ја централната улога на германската логистика во поширокиот конфликт.

Планот, исто така, опфаќа пристап на „цело општество“, интегрирајќи ги цивилниот и воениот сектор и ажурирајќи ги доктрините од Студената војна за да ги земе предвид современите закани како што се застарената инфраструктура и помалата војска.

Германските власти предвидуваат дека Русија би можела да биде подготвена да го нападне НАТО до 2029 година, иако шпионажата, саботажата и нарушувањата на воздушниот простор сугерираат дека Москва би можела да дејствува порано. Аналитичарите предупредуваат дека дури и привременото примирје во Украина би можело да ослободи ресурси за руски операции против европските членки на НАТО.

Авторите на планот тврдат дека зголемувањето на отпорноста на Европа нема да гарантира победа, но може да ја намали веројатноста за војна со одвраќање на потенцијалните агресори.

„Една од главните цели е јасно да им покажеме на нашите противници дека нападот нема да успее“, рече висок офицер вклучен во создавањето на OPLAN DEU.

Неодамнешните вежби во руралниот дел на источна Германија ја покажаа обемот и сложеноста на планот. Изведувачот на одбраната „Рајнметал“ изгради привремен камп за 500 војници, вклучувајќи студентски домови, тушеви, бензински пумпи, теренска кујна, надзор со беспилотни летала и вооружени чувари. Кампот беше изграден за 14 дена, а демонтиран за 7.

Марк Лемерман, раководител на логистиката во „Рајнметал“, забележа дека преместувањето на трупите низ неповрзани делови од земјиштето открива слабости во теренот и пристапот до возилата. Претходните симулации ја идентификуваа потребата од семафори по должината на рутите на воените конвои за да се избегне застој. Овие лекции континуирано се вклучуваат во OPLAN и неговите анекси, кои сега се во процес на второ ажурирање.

Германската инфраструктура за двојна намена од времето на Студената војна, вклучувајќи ги автопатите дизајнирани за итни слетувања и мостовите зајакнати за воени конвои, е деградирана. Речиси 20% од автопатите и една четвртина од надвозниците бараат поправки, а пристаништата на Северното и Балтичкото Море се соочуваат со надградби од 15 милијарди евра за поддршка на операциите за двојна намена.

Неодамнешните инциденти ги истакнуваат ранливостите. Во февруари 2024 година, холандскиот товарен брод „Рапид“ се судри со железнички мост над реката Хант, со што се запре сообраќајот и се одложи испораката на муниција до Украина преку пристаништето Норденхам. Слична несреќа неколку месеци подоцна предизвика дополнителни прекини. Инцидентите предизвикаа интервенција на НАТО, истакнувајќи ја кршливоста на синџирите на снабдување.

Германскиот план се соочува не само со физички предизвици, туку и со регулаторни и технолошки пречки. Строгите закони за заштита на податоците и застарените прописи ја попречуваат оперативната флексибилност, додека саботажите, попречувањето на дроновите и сајбер нападите претставуваат зголемен ризик.

Пол Стробел од „Квантум системс“, компанија која испорачува дронови за воена и цивилна употреба, објасни дека законските ограничувања ги спречуваат воените дронови да летаат над урбаните средини, ограничувајќи ја можноста за брз одговор. И покрај овие предизвици, Бундесверот изразува доверба во можностите на оперативниот план.

Неодамнешните вежби во Хамбург, познати како „Црвена бура Браво“, ја тестираа координацијата меѓу војската, полицијата, противпожарната служба и единиците за цивилна заштита. Конвој од 500 војници на НАТО со 65 возила се соочи со симулирани протести и напади со беспилотни летала. И покрај внимателното планирање, црниот дрон и изведените демонстранти создадоа неочекувани одложувања, демонстрирајќи како хаосот во реалниот свет може да ги наруши операциите.

Официјалните лица нагласуваат дека растечкиот јаз помеѓу мирнодопските прописи и барањата за воено време бара континуирано прилагодување. Канцеларот Фридрих Мерц предупреди во септември: Заканите се реални. Ние не сме во војна, но веќе не живееме во мирнодопски период.

Тајниот воен план на Германија одразува современ пристап кон одвраќањето, интегрирајќи логистика, инфраструктура, цивилни сектори и координација на НАТО. Иако теренските вежби откриваат постојани ранливости, официјалните лица инсистираат дека подготовката и прилагодливоста се клучни за спречување на ескалација во Европа. OPLAN DEU ги отелотворува напорите на Германија да се соочи со нова ера на безбедносни предизвици, каде што линијата помеѓу мирот и конфликтот е сè понејасна.

The post Германија има таен воен план: Развиен е на 1.200 страници и вклучува 800.000 војници appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: