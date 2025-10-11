Германија испраќа смртоносни „скајренџери“ во Украина – 1.000 куршуми во минута ФОТО/ВИДЕО

0 SHARES Сподели Твитни

Германската компанија „Рајнметал“ потпиша договор за испорака на противвоздушни системи „Скајренџер 35“ (skyranger 35) на шасијата на тенкот „Леопард 1“ во Украина, објави компанијата.Генералниот директор на компанијата, Армин Папергер, изјави дека е благодарен на Украина за укажаната доверба и ја истакна поддршката од земја-членка на ЕУ која го финансира купувањето од средствата од замрзнатите руски средства, објави Укринформ .„Вредноста на договорот се проценува на стотици милиони евра “, се вели во соопштението.Според производителот, „Скајренџер 35“ базиран на „Леопард 1“ ја комбинира мобилноста и заштитата на платформата со систем за противвоздушна одбрана со топови.

Системот има брзина на пукање до 1.000 куршуми во минута и ефективен дострел до четири километри.„Рајнметал“ наведува дека новите системи ќе ја подобрат заштитата од нисколетачки цели, првенствено беспилотни летала, и ќе овозможат поголема мобилност и заштита во тешки борбени услови.Претходно, на почетокот на септември, компанијата ја објави својата намера да испорача системи „skyranger“ на Украина, а денешниот договор го потврдува продолжувањето на таа иницијатива, соопшти „Rheinmetall“ .

Пронајдете не на следниве мрежи: