Германија и Франција се заканија со нови санкции за Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Германија и Франција ветија понатамошна поддршка за воздушната одбрана на Украина и ветија дополнително заострување на санкциите кон Русија како одговор на смртоносните руски воздушни напади врз Киев.„И покрај интензивните меѓународни дипломатски напори, Русија не покажува намера да ја прекине својата агресивна војна против Украина“, се наведува во заедничкото соопштение на двете влади по состанокот меѓу германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон во јужна Франција, пишуваат странските медиуми .„Во светлината на масовните руски воздушни напади врз Украина и нејзиното население и последиците по нашата безбедност, Франција и Германија ќе обезбедат дополнителна воздушна одбрана за Украина.“Во меѓувреме, двата сојузници исто така „сметаат дека ефикасното спроведување и понатамошното зајакнување на санкциите се неопходни за да се изврши максимален притисок врз Русија да ја прекине својата нелегална агресивна војна против Украина и на крајот да донесе мир во Украина и Европа“.За таа цел, Германија и Франција се стремат да ги протуркаат руските санкции во рамките на Групата седум големи индустриски земји (Г7) и Европската Унија, насочени кон бизниси во трети земји кои ја поддржуваат војната на Русија против Украина, се вели во соопштението.Двете земји, исто така, се согласија „за потребата да ѝ се обезбедат на Украина веродостојни безбедносни гаранции“, со цел да се спречи Русија повторно да нападне во случај на постигнување мировен договор.Сепак, Париз и Берлин ја избегнаа можноста за испраќање трупи.

Пронајдете не на следниве мрежи: