Германија не сака да признае палестинска држава, ќе поддржи решение со две држави

Германија ќе ја поддржи резолуцијата на Обединетите нации за решение на израелско-палестинскиот конфликт со две држави, но не верува дека е дојдено време за признавање на палестинска држава.„Германија ќе поддржи таква резолуција што едноставно го опишува статусот кво во меѓународното право“, изјави портпарол на владата за Ројтерс.Тој додава дека Берлин отсекогаш се залагал за решение со две држави и постојано го бара тоа.„Канцеларот повторно спомена пред два дена дека Германија не гледа дека е дојдено време да ја признае палестинската држава“, додаде портпаролот.Велика Британија, Франција, Канада, Австралија и Белгија изјавија дека ќе ја признаат палестинската држава на Генералното собрание на Обединетите нации подоцна овој месец, иако Лондон изјави дека може да се воздржи доколку Израел преземе чекори за ублажување на хуманитарната криза во Газа и се обврзе на долгорочен мировен процес.Соединетите Американски Држави остро се спротивставуваат на каков било потег од страна на нивните сојузници за признавање на палестинската независност.

