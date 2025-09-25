Германија: Руските сателити ги ловат нашите воени сателити, тоа е голема закана за Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот министер за одбрана Борис Писториус предупреди дека руските сателити ги следат воените сателити што ги користат Германија и нејзините сојузници.Писториус на конференција во Берлин изјави дека два руски сателити за надзор почнале да ги „бркаат“ сателитите на Интелсат што ги користат германските вооружени сили и други земји, додавајќи дека ова е јасен знак за руска агресија.„Ова стана една од најголемите безбедносни закани за Европа“„Русија и Кина брзо ги проширија своите капацитети за вселенско војување во последниве години. Тие можат да ги блокираат сателитите, да ги заслепат, да ги манипулираат или кинетички да ги уништат“, рече Писториус.Тој повика на разговори за развој на механизам за одвраќање во вселената за заштита на безбедноста на сателитската инфраструктура.Германскиот министер за одбрана истакна дека капацитетите на Русија и Кина во вселената станаа една од најголемите безбедносни закани за Европа.

Пронајдете не на следниве мрежи: