Германија сериозно се подготвува за војна со Русија: Даден е нов предлог за „одбрана на слободата и татковината“ (фото/видео)

Стотици илјади луѓе во Источна Германија служеле во Националната народна армија (Nationale Volksarmee – NVA) . Меѓутоа, во случај на војна, тие нема да можат да му помогнат на Бундесверот, бидејќи не се резервисти. Тоа би можело да се промени сега, пишува германскиот весник „Штерн“.Како што заканата од војна расте, а Бундесверот се соочува со сериозен недостиг на персонал, 35 години по повторното обединување на Германија, се повеќе се зборува за поранешни војници на НВА кои се приклучуваат на германските вооружени сили како резервисти.За првпат, истакнат член на ЦДУ го изнесе тој предлог.– Време е да се потпреме на војниците на НВА кои доброволно се пријавуваат да ја бранат нашата слобода – рече Сеп Милер, потпретседател на парламентарната група на Унијата, по потекло од Саксонија-Анхалт, одговорен за Источна Германија.На Бундесверот му недостасуваат резервистиСпоред него, на Бундесверот му се потребни 200.000 резервисти подготвени за брза употреба во случај на одбрана. Советот на Бундесверот оди понатаму, барајќи до еден милион резервисти, слично како во ерата на Студената војна.– Моментално имаме само 51.000 резервисти – рече Милер.Правната ситуација за поранешните членови на НВА досега беше јасна, во принцип тие не можат да станат резервисти. Ова беше утврдено со Договорот за обединување. Исклучокот се однесуваше само на околу 18.000 од повеќе од 170.000 војници на НВА кои продолжија да служат во Бундесверот по 1990 година. Останатите беа отпуштени, а воената легитимација на ГДР сега е безвредна како стара источногерманска марка.Една од причините беше тоа што војниците на НВА положија заклетва дека ќе ја бранат ГДР „рамо до рамо со Советската армија“, а не пред германскиот Устав.Нов план: „Обука за заштита на татковината“Милер предлага специјални курсеви за обука за поранешни војници на НВА за потребите на единиците за внатрешна одбрана. Тие курсеви би земале предвид дека тие веќе служеле во армијата. Конечно, би имало заклетва пред германскиот Устав.– Прославуваме 35 години од победата на слободата над неслободата. Нашата слобода одамна не била загрозена вака – рече Милер. Потенцијално стотици илјади нови резервистиСо оглед на тоа што воената служба беше задолжителна во ГДР, новата регулатива можеше да опфати неколку стотици илјади мажи на возраст меѓу 50 и 65 години . Тие можеа да учествуваат во резервни вежби и да бидат распоредени во домашни одбранбени единици.Нивната улога би била да обезбедат транспорт на борбени единици на фронтот и заштита на критичната инфраструктура во случај на војна.

Политички реакцииОва е првпат истакнат политичар од ЦДУ да даде таков предлог. Досега, за него се залагаа главно левичарските политичари, вклучувајќи го и поранешниот шеф на Парламентарниот клуб, Дитмар Барх.Планови за зајакнување на БундесверотПоради заканата од Русија, Бундесверот треба да се зголеми од сегашните 182.000 на 260.000 активни војници . Покрај нив, целта се и 200.000 резервисти, првенствено преку новата, засега доброволна воена служба.Една од единиците за внатрешна одбрана веќе започна со обука на „невоени регрути“, т.е. луѓе без претходно воено искуство.

