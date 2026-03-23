Германија се залага за нов договор за воена соработка со Јапонија

Германија се стреми да ги продлабочи одбранбените врски со Јапонија, а министерот за одбрана Борис Писториус предложи нов договор за да им се олесни на трупите од двете земји да дејствуваат на територијата на другата, пишува Политико.

Зборувајќи во јапонската поморска база Јокосука по разговорите со јапонскиот министер за одбрана Шинџиро Коизуми во неделата, Писториус рече дека Берлин предложил таканаречен Договор за реципрочен пристап – рамка дизајнирана да „олесни размена на војници во земјите на другата и значително да ги намали бирократските пречки“.

Ваквите договори им овозможуваат на земјите-партнери полесно да распоредуваат трупи на територијата на другата за обука, вежби или операции со поедноставување на правните и административните процедури. Јапонија потпиша слични договори со земји како Обединетото Кралство и Австралија, додека ги продлабочува сопствените безбедносни врски во услови на зголемени регионални тензии.

Предлогот означува чекор подалеку од неодамнешните индо-пацифички ангажмани на Германија, кои во голема мера се фокусираа на заеднички вежби и краткорочни распоредувања. Тој сигнализира поместување кон поструктурирана воена соработка со партнерите на Берлин во регионот. Писториус го оцени потегот како дел од поширок одговор на растечката глобална нестабилност. „Колку е блиско нашето партнерство стана јасно во светлината на актуелните случувања во Иран и Блискиот Исток“, рече тој, посочувајќи на големата зависност на Јапонија од увоз на енергија преку Ормутскиот теснец

. „Слободата на морските патишта мора да биде гарантирана и заштитена.“ Германија и Јапонија имаат заеднички интерес за обезбедување на глобалните трговски патишта, додаде тој, нагласувајќи дека двете земји остануваат посветени на меѓународниот поредок базиран на правила. „Нè обединува убедувањето дека силата на законот мора да преовлада“, рече Писториус. Иницијативата, исто така, одразува поширока стратешка промена во Берлин и Токио. Бидејќи двете влади се соочуваат со зголемен притисок од авторитарните сили – од војната на Русија во Украина до Кина и Северна Кореја во Источна Азија – тие сè повеќе ги третираат своите безбедносни предизвици како меѓусебно поврзани, преведувајќи ги тие заеднички грижи во поблиска билатерална одбранбена соработка.