Германија се соочува со „најдлабоката индустриска криза“

Претседателот на Здружението на германската индустрија, Петер Лајбингер, предупреди дека Германија се наоѓа во „најдлабоката криза од основањето и обединувањето на Сојузната Република“. Според актуелниот извештај на здружението, индустриското производство во 2025 година веројатно ќе падне за два проценти, што би бил четврти последователен пад.

Лајбингер ја опиша ситуацијата како „структурен пад“, а не цикличен, додавајќи дека германската економија е „во слободен пад“. Истовремено, БДИ ја ревидираше својата претходна прогноза нагоре за индустриското производство во ЕУ, очекувајќи раст од еден процент.

Извештајот посочува дека некои гранки се особено погодени: искористеноста на капацитетите во хемиската индустрија е само 70 проценти, додека машинското инженерство и челичната индустрија се под притисок. Сепак, градежната индустрија покажува знаци на стабилизација, а автомобилската индустрија бележи раст на производството и зголемена искористеност на капацитетите, иако вработеноста во секторот останува негативен тренд. Економските експерти предупредуваат на можноста за намалување на работните места во клучни сектори на националната економија.