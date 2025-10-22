Германија ја укинува социјалната помош за секој што три пати ќе одбие работа

Социјална помош за долгорочно невработени лица, граѓански додаток – Bürgergeld влегува во историјата. Според германските медиуми, партиите CDU, CSU и SPD се согласија за низа реформи по долги преговори. Најважно е што се планираат построги санкции за долгорочно невработените лица. Се планираат построги санкции против оние што одбиваат да работат, пишуваат германските медиуми.

„Значително ќе ја зајакнеме обврската за соработка, а исто така значително ќе ги зголемиме и можностите за санкции“, рече канцеларот Фридрих Мерц.

Поточно, ова значи: Секој примател добива закажан термин во центарот за вработување. Доколку невработено лице одбие работа, веднаш се закажува нов термин. Доколку повторно не се појави на закажаниот термин, надоместокот што го добива ќе биде намален за 30 проценти. Доколку не се појави на третиот термин, месечната исплата ќе биде целосно откажана, односно нејзиното плаќање ќе биде запрено. Доколку лицето кое го пропушти терминот сè уште не се јави, исплатата на социјална помош на корисникот ќе биде запрена и за следниот месец- пренесува Пословни дневник.