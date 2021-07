Германка добила на лотарија, но заборавила да го провери ливчето: Било вредно 33 милиони евра, го носела во чанта со недели, а потоа…

Официјални претставници на лотаријата велат дека една жена во Германија со недели носела добитно ливче во чантата, дури и без да знае дека вреди околу 33 милиони евра (околу 39 милиони долари).

Како што соопштиле во средата, 45-годишната жена е единствена која е добитничка на извлекувањето на 9-ти јуни, имала точни 7 погодоци на ливчето на германската лотарија, пренесува „AP“.

„И понатаму ми се врти во глава помислата дека пред неколку недели невнимателно носев речиси 33 милиони евра во чанта“, рекла кога конечно сфатила дека е добитничка.

