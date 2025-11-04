Германската армија има таен план за масовен руски напад врз Европа: „Подготвени сме веќе утре“

0 SHARES Сподели Твитни

Германската армија се подготвува за најлошото можно сценарио, голема војна во Европа. Генерал-потполковник Александар Солфранк откри дека „Оперативниот план Германија“ е подготвен за активирање уште утре, а неговата цел е да овозможи брза мобилизација и префрлање на трупите на НАТО на источното крило во случај на руски напад.

Германија, доколку е потребно, е способна да ги насочи единиците на НАТО „на вистинското место“ на источниот бок, а Русија не треба да се осмелува да нападне. Во исто време, германските компании треба да се подготват за кризен сценарио, а армијата мора да ги зајакне своите редови.

Ова го изјави генерал-потполковник Александар Солфранк во интервју за агенцијата Ројтерс, коментирајќи го „Оперативниот план Германија“, кој германската армија го подготви во случај на голем напад врз Европа.

„Оперативниот план Германија е план што можеме да го активираме уште утре, доколку е потребно. Тој постои за да можеме да ги преместиме единиците на НАТО, меѓународните сили, преку Германија на вистинското место на источниот крило што е можно побрзо, поефикасно и организирано, и со тоа да испратиме јасна порака до Русија: Бидете внимателни, не се осмелувајте да нè нападнете, ние сме подготвени“, рече Солфранк.

Во исто време, тој призна дека самата германска армија, која моментално брои околу 182.000 членови, мора да се зајакне.

„Ни требаат значително повеќе луѓе и мислам дека задолжителната воена служба е многу важен дел од тоа. Други земји ни покажуваат како да го направиме тоа: Шведска, Данска и други кои повторно воведоа воена служба“, истакна генералот.

Солфранк, исто така, апелираше до германските компании да се подготват за можна криза.

„Одбраната не може да им се остави само на вооружените сили. Ако сè им оставиме ним, нема да функционира. Наместо тоа, клучно е да имаме општество кое е отпорно, силно и способно да издржи тешкотии. Самото ова има силен одвраќачки ефект. Погледнете ја Украина, таа продолжува да функционира како држава иако е изложена на масовни напади три и пол години“, рече Солфранк, нагласувајќи колку е важно институциите и компаниите да продолжат да работат дури и за време на војна, училишта, пошти, пекари.

Првата верзија на Оперативниот план Германија има околу 1.000 страници, а Франкфуртер алгемајне цајтунг пишуваше за тоа минатата година. Mnogi njegovi detalji i излез су тајни.

Покрај списокот на згради и објекти од стратешко значење што треба да се заштитат, планот наводно детално опишува како да се постапи во случај Русија да го нападне источниот крило на НАТО. Во тој сценарио, Германија би можела да стане главен центар за десетици, па дури и стотици илјади војници што би морале итно да се префрлат на Исток.

Документот во голема мера се фокусира на функционирањето на компаниите.

„За секои сто вработени, обучете најмалку пет дополнителни возачи на камиони, дури и ако не ви се потребни во моментов. Седумдесет проценти од сите камиони на германските патишта се возат од Источноевропејци. Ако има војна, каде ќе бидат овие луѓе?“, рече потполковникот и началник на командниот центар на Хамбург, Јерн Плишке.

Во случај на вонредна состојба, советува тој, секоја компанија треба да има прецизно развиен план за дејствување во кризни ситуации.

