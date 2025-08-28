Германската влада го прифати предлогот за поттикнување на доброволна воена служба

Германската влада одобри закон со кој се предлага нов закон насочен кон промовирање на доброволна регрутација. Министерот за одбрана Борис Писториус изјави дека земјата има за цел да регрутира околу 100.000 нови лица до 2030 година.

„Функционална армија бара функционална земја“, рече германскиот министер за одбрана Борис Писториус додека го презентираше Законот за модернизација на воената служба.

„Силна армија – во однос на персоналот и опремата – е најефикасното средство за спречување на војни“, објасни Писториус.

Пред состанокот на кабинетот во среда, Писториус повтори дека новата воена служба првично ќе биде доброволна.

Писториус планира да го зголеми бројот на привремени и професионални војници на најмалку 260.000 до 2035 година, а 460.000, вклучувајќи ги и резервистите.

Од 2026 година, сите млади мажи и жени ќе добијат прашалник од Бундесверот во кој ќе бидат прашани за нивната здравствена состојба, образовни квалификации и интерес за служба.

Пополнувањето на прашалникот ќе биде задолжително за мажите и доброволно за жените, во согласност со германскиот устав.

Новиот модел првично би бил доброволен, при што Бундесверот има за цел да привлече околу 100.000 регрути до 2030 година. Сепак, законот би му дозволил и на Бундестагот повторно да воведе задолжителна воена служба со едноставен амандман доколку не се пријават доволно регрути доброволно.