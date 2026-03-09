Германската индустрија забележа голем пад во јануари

Побарувачката за германски индустриски стоки ослабе во јануари, а производството исто така се намали, покажаа податоците од статистичкиот завод во понеделник.

Новите нарачки во германската индустрија се намалија за 11,1 проценти во јануари во споредба со претходниот месец на сезонски и календарски прилагодена основа, со што заврши четиримесечниот период на зајакнување на побарувачката.

Кога ќе се исклучат нарачките со висока вредност, како што се авиони и бродови, падот во јануари изнесуваше само 0,4 проценти. Во декември, од друга страна, нарачките пораснаа најсилно во последните две години.

Индустриското производство исто така падна на почетокот на годината, за 0,5 проценти во споредба со декември.

Падот во голема мера го одразува намаленото производство на метални производи, за дури 12,4 проценти, забележуваат статистичарите.

Намалувањето на производството во фармацевтската индустрија, како и во индустријата за компјутерски, електронски и оптички производи, исто така придонесе, додека производството на енергија значително се зголеми поради студениот јануари, за 10,3 проценти.

Министерството за економија во понеделник предупреди дека војната значително го зголемила ризикот од застој во закрепнувањето на индустријата, што сè уште не е одразено во индикаторите.