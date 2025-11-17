Германската полиција застрела српско девојче (12)

0 SHARES Сподели Твитни

Во понеделник, германската полиција застрела девојка (12) која има српско државјанство во Бохум!

Девојката наводно претходно ги нападнала полицајците со два ножа, а по пукањето била пренесена во болница каде што се наоѓа на интензивна нега. Полицијата во Есен, под раководство на јавното обвинителство во Бохум, ја презеде истрагата.

Пријавено за исчезнато

– Околу 00:30 часот, припадници на полициската управа во Бума интервенирале во станбена зграда бидејќи се верувало дека исчезнатото девојче е таму. Дванаесетгодишното девојче, кое има германско и српско државјанство, избегало од групен дом и има потреба од лекови што го спасуваат животот, кои можеби не ги земала долго време. Последен пат нејзините старатели ја виделе претходниот ден, кои пријавиле дека е исчезната – соопшти германската полиција.

На мајката претходно ѝ било одземено старателството и правото да го утврди живеалиштето на болното и глуво дванаесетгодишно девојче. Полицијата била испратена во станот на мајката, која е исто така глува.

Полицајците користеле тазер и огнено оружје

– Бидејќи вратата од станот на почетокот не била отворена, но одвнатре се слушале звуци, службите за итни случаи повикале бравар. Пред да пристигнат браварите, мајката им ја отворила вратата на полицајците околу 1:30 часот. Додека ја истражувале ситуацијата и го претресувале станот, полицајците наишле на девојка која им се приближила со два ножа во рацете. Според првичните сознанија, за да спречат потенцијален напад со нож, полицајците истовремено користеле далечински електрошокер и огнено оружје – соопшти германската полиција.

Полициските службеници ѝ пружиле прва помош на девојката додека не пристигнала брзата помош. Истата ноќ, одделот за убиства на полицијата во Есен, под раководство на јавното обвинителство во Бохум, ја презел истрагата.

