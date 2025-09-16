Германскиот весник „Шпигел“ објави насловна страница на која Путин го нарекува „воин со беспилотни летала“

0 SHARES Сподели Твитни

Неделникот „Шпигел“ го објави рускиот претседател Владимир Путин на насловната страница на број во кој е проблематична подготвеноста на НАТО и Европската Унија да го заштитат својот воздушен простор од навлегувањето на руски беспилотни летала.Во статијата со наслов „Точки одеднаш се појавуваат на радарските екрани на германските војници“, германскиот весник дава поширок коментар за стратешките последици од упадот на руските беспилотни летала на територијата на Полска како членка на НАТО и ЕУ.„Руските беспилотни летала над Полска го алармираа и Бундесверот“, се вели во текстот, алудирајќи на повик за реконструкција на европскиот воен одбранбен систем.Германскиот канцелар Фридрих Мерц во средата ја осуди Русија за нарушување на полскиот воздушен простор со вооружени беспилотни летала и нагласи дека НАТО е подготвен да ја брани сојузничката територија.„Оваа неодговорна акција е дел од долга серија провокации во регионот на Балтичкото Море и на источното крило на НАТО. Германската влада остро го осудува ова агресивно руско однесување“, рече Мерц.Во контекст на руската закана што ја претставуваат камикази беспилотните летала, германските медиуми уверуваат дека е можно полско сценарио на територијата на Германија доколку не се преземат соодветни подготовки и набавка на нови системи за противвоздушна одбрана.Руските беспилотни летала, поради ниските трошоци за производство, малата брзина на лет и слабата видливост на радарот, претставуваат закана за сите воени и цивилни инсталации.Конвенционалните ракетни системи за воздушна одбрана не се соодветна форма на одбрана поради масовната употреба на камикази дронови во секој напад, поради што сè повеќе земји претставуваат противвоздушни артилериски системи со автоматски топови од различен калибар како решение.

