ГЕРМАНСКИОТ ВИЦЕКАНЦЕЛАР ОБЈАВИ ДЕКА ВО ДРЖАВАТА СЕ ШИРАТ ПОВИЦИ ЗА ПУЧ! Заменикот на Шолц тврди дека протестот на фармерите бил киднапиран од ЕКСТРЕМИСТИ

Германскиот вицеканцелар Роберт Хабек денеска предупреди дека екстремните сили го киднапирале протестот на фармерите што се одржува низ целата земја.

ДПА јави дека Хабек повикал на заштита на демократијата.

Хабек, кој е и германски министер за економија, објави видео порака на социјалните мрежи.

Се шират повици со фантазии за државен удар. Се формираат екстремистички групи, отворено се прикажуваат националистички симболи – рече Хабек.

Тој додаде дека „станува јасно дека во последниве години нешто почна да ги ограничува легитимните демократски протести и слободата на изразување“.

Германската влада најави дека нема да има промени за постепено укинување на земјоделските субвенции.

Денес, практично ниту еден дел од Германија не функционира нормално бидејќи илјадници трактори се на патиштата во најголемиот протест на земјоделците во историјата на земјата.

За време на протестот, Бранденбуршката порта беше блокирана, 5.500 трактори влегоа во центарот на Минхен, а се случи и првиот инцидент.

Германскиот синдикат на машиновозачи ГДЛ, исто така, повика на повеќедневен штрајк во земјата, кој треба да започне во среда навечер.

