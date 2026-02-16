Германскиот гигант затвора фабрика: Најавени се отпуштања од 500 работници

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот производител на виљушкари и логистичка опрема „Јунгеинрих АГ“ потврди дека ќе го затвори производството во својот погон во Линебург до крајот на март 2027 година. Околу 160 работници во самиот Линебург ќе ги изгубат своите работни места, а вкупно околу 500 работни места ќе бидат елиминирани во Германија.. Глобалниот план за реструктуирање на компанијата, сепак, предвидува намалување на околу 1.000 работни места низ целиот свет.

Веста ја објавија германските медиуми, меѓу кои и „Хамбургер Абендблат“, кој пишува дека станува збор за еден од најдолгите синдикални штрајкови во Долна Саксонија во последните години. Во центарот на сè е непријатно прашање: како да се објасни затворањето на фабриката во време кога компанијата остварува стотици милиони евра профит?

Профитот е тука, но стратегијата се менува

Според официјалните финансиски резултати, во 2024 година, Јунгајнрих остварила профит од околу 289 милиони евра со приход од приближно 5,4 милијарди евра. Ова дефинитивно не се бројки за компанија на работ на опстанок.

Во интервју за „Ди Велт“, менаџментот изјави дека затворањето е дел од долгорочна стратегија за зголемување на конкурентноста и поедноставување на структурите. Целта, велат тие, е да се зголемат приходите на 10 милијарди евра до 2030 година.

Со други зборови, реструктуирањето на компанијата се презема додека е сè уште силна, а не под притисок на загуби. Менаџментот верува дека токму ова е одговорниот потег во индустријата под сè посилни глобални притисоци.

Сепак, оваа логика е тешко прифатена за работниците во Линебург. Производствениот погон штрајкуваше повеќе од 80 дена. Синдикатот IG Metall реагираше остро , тврдејќи дека не станува збор за спасување на компанијата што пропаѓа, туку за затворање на профитабилното производство.

Во изјави за t-online, претставниците на синдикатите предупредија дека тука се крши долгогодишното правило на германскиот индустриски модел – дека стабилните профити и продуктивноста значат релативна сигурност на работното место. Во претходните изјави, одлуката дури беше опишана како „табубрух“, односно кршење на индустриско табу.

За многу работници, тоа е егзистенцијално прашање, но и симболична порака: ако дури и профитабилните фабрики се затвораат, каде е маргината на безбедност?

Договор постигнат, но незадоволството останува

По неколкудневни преговори меѓу менаџментот, работничкиот совет и синдикатот, постигнат е колективен договор. Според официјалното соопштение на компанијата, договорен е социјален план кој вклучува отпремнина и основање компанија за трансфер која ќе им помогне на засегнатите работници во преквалификација и наоѓање ново вработување.

Менаџментот го нарекува ова општествено одговорно решение во една барачка средина. Синдикатот признава дека условите се подобриле во однос на првичните предлози, но сепак верува дека затворањето не било потребно.

Пошироката слика: конкурентски притисок и криза на германската индустрија

Зад сè стои силниот притисок од глобалната конкуренција, особено од азиските производители кои нудат поевтина опрема и поагресивно влегуваат на европскиот пазар. Во последниве години, германската индустрија се соочува со повисоки трошоци за енергија , побавен раст и послаба динамика на извозот.

Јунгајнрих не е изолиран случај. Сепак, потегот резонира бидејќи демонстрира поинаква логика на корпоративното управување: реструктуирањето повеќе не е резервирано за кризни ситуации, туку станува алатка за зголемување на маржите на профит и прилагодување кон долгорочните цели.

Ова ја менува перцепцијата за безбедноста во германскиот индустриски модел. Традиционалниот општествен договор помеѓу капиталот и трудот – стабилност во замена за продуктивност – очигледно се редефинира.

Во Линебург, производството постепено ќе се намалува до 2027 година. Дотогаш, транзицијата на работниците кон нови системи за вработување ќе продолжи. Сепак, прашањето што останува отворено е многу пошироко: ако дури и профит од речиси 300 милиони евра не е доволен за да се спаси фабриката, што е всушност денес?

The post Германскиот гигант затвора фабрика: Најавени се отпуштања од 500 работници appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: