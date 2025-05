Германскиот канцелар повикува на отфрлање на секој мировен план наметнат од Русија …

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска упати силна порака до европските и американските сојузници, повикувајќи ги да одбијат „секој мировен план диктиран од Русија“, нагласувајќи дека Украина не смее да биде приморана на територијални отстапки против својата волја.

„Не смее да се дозволи Русија да поставува услови за мир“, изјави Мерц во својот прв говор за општата политика пред германскиот Бундестаг. Тој нагласи дека единството на Западот е клучно и апелираше за „одржување на најголемо можно единство меѓу европските и американските партнери“.

Зајакнување на германската одбрана

Во своето обраќање, Мерц ја истакна својата посветеност на темелно реформирање и модернизирање на германските вооружени сили. Тој вети дека Германија ќе се здобие со „најмоќната конвенционална армија во Европа“, потпирајќи се на стотици милијарди евра нови инвестиции од неговата влада.

„Зајакнувањето на Бундесверот е наш врвен приоритет“, рече тој. „Германија како најнаселена и економски најсилна земја во ЕУ има обврска да ги преземе своите одбранбени одговорности. Нашите пријатели и партнери го очекуваат тоа – и сè почесто отворено го бараат.“

Обнова на економската сила

Мерц, кој ја презеде функцијата по изборите во 2025 година, најави амбициозна економска програма насочена кон закрепнување по двете последователни години рецесија. Тој порача дека целта на неговата влада е повторно да ја направи Германија „економска сила на која светот ѝ се восхитува“.

„Нашата економија сè уште има силни основи, но рамковните услови се далеку од оптимални“, истакна канцеларот. Тој најави мерки за намалување на даночниот товар, поедноставување на бирократските процедури за бизнисите и значително зголемување на јавните инвестиции во инфраструктура, технологија и енергетска безбедност.

Мерц изрази уверување дека со овие политики Германија ќе може да ја врати конкурентноста и да ги задржи своите водечки позиции во европската и глобалната економија.

