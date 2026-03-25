Германскиот претседател: Војната со Иран е катастрофална грешка

Германскиот претседател, Франк-Валтер Штајнмаер, ја нарече војната со Иран катастрофална грешка и кршење на меѓународното право, во невообичаено остра критика кон надворешната политика на американскиот претседател Доналд Трамп. Во исто време, тој рече дека вториот мандат на Трамп означи длабок прекин во односите на Германија со нејзиниот најголем повоен сојузник.

Во многу директна изјава, Штајнмаер, чија функција е главно церемонијална, зазеде значително покритичен став од канцеларот Фридрих Мерц, кој досега избегнуваше јасно да одговори на прашањето за легалноста на војната.

„Нашата надворешна политика не станува поубедлива само затоа што не го нарекуваме кршењето на меѓународното право кршење на меѓународното право. Истото мора да го кажеме и за војната во Иран. Бидејќи, според мене, таа војна е спротивна на меѓународното право“, рече Штајнмаер во говорот во Министерството за надворешни работи.

Тој додаде дека речиси и да нема сомнеж дека оправдувањето за наводната непосредна закана за американските цели не е валидно. Тој ја нарече војната непотребна и катастрофална грешка и тврдеше дека враќањето на Трамп во Белата куќа предизвикало длабок прекин во германската надворешна политика како и руската инвазија на Украина.

„Исто како што верувам дека нема враќање на односите со Русија во државата пред 24 февруари 2022 година, исто така верувам дека нема враќање на трансатлантските односи во државата пред 20 јануари 2025 година“, нагласи Штајнмаер.

