Германските инвеститори гледаат позитивни знаци по измените во финансиската политика

Во вторникот, германскиот парламент го усвои предлог-законот што го предложи Белата канцеларија, со цел да се олесни ограничувањето на задолжувањето, што ќе овозможи милијарди евра да бидат насочени кон инвестиции во одбраната и инфраструктурата. Индексот DAX во Франкфурт порасна до ново рекордно ниво од 23.380 поени, поттикнат од растот на акциите на Rheinmetall. Ваквата поддршка на фискалната политика доведе до значителен раст на ZEW индексот, кој ја мери довербата на институционалните инвеститори. ZEW индексот се искачи за 25,6 поени, достигнувајќи вкупно 51,6 поени, што претставува највисоко ниво во последните три години.

Финансискиот план се состои од два дела: посебен фонд од 500 милијарди евра за инфраструктурни проекти и нови рамки за олеснување на финансиските услови поврзани со одбраната. Промените, регулирани од уставниот закон, бараат одобрување од двотретинско мнозинство во Бундестагот. Повеќе од една третина од новоизбраните пратеници се членови на десничарската Алтернатива за Германија и Левицата, но ЦДУ/ЦСУ и СПД избегнуваат соработка со нив и се договараат со Зелените, кои ја понудија својата поддршка со одредени договори. Финансискиот пакет беше изгласан точно една недела пред првата седница на новиот парламент.

Сепак, во однос на оваа одлука, постои извесна неизвесност, бидејќи истата треба да добие одобрување и од Бундесратот, државниот совет. Со новата легислатива, регионите можат да се задолжуваат до 0,35 отсто од нивниот БДП, што претходно не беше дозволено. Државата исто така ќе има можност да позајмува средства над досегашните граници за да ги покрива потребите за одбрана, цивилна заштита, разузнавачки активности и сајбер безбедност. Позајмите, исто така, ќе можат да се насочат кон инфраструктурниот фонд, кој е планиран да се користи до 2030 година.

