Германски политичар се смеел при посетата на поплавените подрачја! Сега се извинил

Демохристијанскиот кандидат за канцелар на парламентарните избори во Германија, Армин Лашет денеска се извинил поради тоа што се смеел за време на посетата на поплавените подрачја ден претходно.

Жалам поради впечатокот кој настана

“Жалам поради впечатокот кој настана по еден разговор. Тоа беше непримерно и многу ми е жал. Судбината на погодените ни лежи на срце”, порачал Армин Лашет преку Твитер.

Извинувањето се однесува на една ситуација при заедничката посета со германскиот претседател Франк-Валтер Штајнмаер на поплавените подрачја во градот Ерфтштад во покраината Северна Рајна-Вестфалија.

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/oDz6wz97oh

— DW News (@dwnews) July 17, 2021