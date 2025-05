0 SHARES Сподели Твитни

Во услови на зголемени тензии на европскиот континент, новоназначениот германски канцелар Фридрих Мерц издаде соопштение кое би можело да го промени текот на војната во Украина.

Во интервју за ARD, Мерц рече дека испораката на крстосувачки ракети Taurus со долг дострел во Украина е „апсолутно можна“.

Објавата доаѓа во време кога западните носители на одлуки, преку сите свои медиуми и политичари, сè повеќе зборуваат за потребата од дополнително вооружување на Киев и означува промена во германската политика, која под канцеларот Олаф Шолц беше претпазлива во врска со трансферот на такво софистицирано оружје.

Мерц објасни дека на украинските сили ќе им требаат околу два месеци обука за користење на ракетата Taurus, а Германија веќе работи на планови за обука и техничка поддршка.

Дополнително, соработката вклучува координација со партнери како што се САД и Обединетото Кралство, кои веќе ги снабдуваат системите Storm Shadow и ATACMS на Украина. Барањата на украинскиот претседател Володимир Зеленски за овие моќни ракети дополнително го зголемија притисокот врз Берлин.

Ракетите Taurus KEPD 350, произведени од германско-шведската компанија MBDA, имаат дострел од околу 500 км. Опремени со технологија за намалување на радарот, тие се дизајнирани да уништуваат бункери и командни центри.

Иако нивната испорака би ја зголемила ударната моќ на Украина, канцеларот Олаф Солц претходно одби да ги испрати, сфаќајќи дека тоа ќе доведе до уште полоша ескалација на конфликтот и можност ракетите да се користат за напад на руска територија.

Германија инвестира пет милијарди евра во украинската ракетна индустрија

За време на посетата на Берлин од страна на Володимир Зеленски, канцеларот Мерц најави пакет воена помош вреден дури пет милијарди евра. Овие средства ќе бидат инвестирани во заедничко производство на ракети со долг дострел на украинска територија. Според соопштението од германското Министерство за одбрана, значаен дел од инвестицијата ќе биде насочен кон модернизација на украинската индустрија и производствените капацитети.

Ројтерс објави дека првите ракетни платформи од оваа програма ќе бидат подготвени за употреба за неколку недели, а целта е да ѝ се даде на Украина можност да напаѓа длабоко на руска територија.

Блумберг објави дека германската помош е насочена кон производство на оружје без ограничувања на дострелот, претходно спорно прашање меѓу западните сојузници.

Мерц, кој беше назначен за канцелар во мај 2025 година, претходно отворено ја поддржуваше укинувањето на ограничувањата за употреба на западно оружје. Неговиот став значително се разликува од оној на поранешниот канцелар Олаф Солак. Според Би-Би-Си, Мерц рекол дека Германија ќе направи сè што може за да ѝ помогне на Украина, вклучително и заедничко производство на модерно оружје.

Политико потврдува дека министрите за одбрана на двете земји веќе потпишале меморандум за инвестирање во украинската воена индустрија и соработка со германските производители на оружје.

Реакција на руските медиуми: „Ќе го нападнеме Берлин“

Главната уредничка на RT, Маргарита Симоњан, предизвика бура од реакции со наведувањето дека испораката на Taurus во Украина може да доведе до руски ракетен напад врз Берлин.

Таа напиша на платформата X дека „московските кабинети“ размислуваат за одговор доколку Taurus се користи за напад врз Москва.

Симоњан тврди дека украинската војска не е способна самостојно да управува со овие софистицирани системи и сугерира дека германски експерти би учествувале во операциите, што директно би го вовело Берлин во војната.

„Доколку германските војници внесуваат податоци за летот и одржуваат ракети што ја погодиле Москва, единствениот одговор е – удар врз Берлин“, рече Симоњан, алудирајќи дека таков потег би значел директно учество на Германија во конфликтот.

Ова тврдење се совпаѓа со ставот на руското Министерство за надворешни работи, кое веќе предупреди дека употребата на ракетите „Таурус“ против Русија ќе се третира како отворено учество на Германија во воени операции.

Предупредување на политичарите: Војна меѓу Русија и Германија е можна во наредните недели

Познатиот руски политички аналитичар Сергеј Марков даде вознемирувачка прогноза – дека вооружен конфликт меѓу Русија и Германија би можел да започне уште во јуни. Тој тврди дека посетата на претседателот Зеленски на Берлин и разговорите со канцеларката Меркел имале за цел да се договори понатамошен воен план.

Според Марков, Германија би можела да нападне руски цели, вклучувајќи ја Црноморската флота во Новоросијск и Кримскиот мост, користејќи ракети „Таурус“.

Марков тврди дека Германија потоа ќе се обиде да се дистанцира од одговорност, тврдејќи дека станува збор за украински ракети произведени под германска лиценца. Русија, од друга страна, би го протолкувала ова како директен напад од страна на германската армија, што би било причина за отворена војна.

Тој ја споменува можноста руската армија да одговори со напади врз германски фабрики за оружје и ракетни складишта, што би отворило фронт меѓу двете големи европски сили. Според него, НАТО потоа би објавил војна на Русија.

Германија, под новото водство на Фридрих Мерц, влезе во нова фаза на воена поддршка за Украина, вклучувајќи ја многу веројатната испорака на ракети „Таурус“ и инвестиции во производство на оружје на украинска територија.

Одлуката предизвика остри реакции од Москва, со предупредувања дека секој напад врз Русија со германско оружје би можел да значи почеток на директна војна. Во наредните недели, светот би можел да биде сведок на драматична ескалација на конфликтот – а можеби и на историски пресврт во европската безбедност.

