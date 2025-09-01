Германско здружение тужи американска компанија поради чоколадите Милка: „Тие ги лажат клиентите“

Германскиот регулатор за заштита на потрошувачите поднесе тужба против американскиот прехранбен гигант „Монделез“, со образложение дека го намалил пакувањето на чоколадите „Милка“ од 100 на 90 грама, но не и нивната цена. Регионалниот суд во Бремен потврди за новинската агенција ДПА дека тужбата ја поднело здружението за заштита на потрошувачите во Хамбург, кое го обвинува „Монделез“ за нелојална конкуренција и заведување на клиентите.„Нивната цена е иста или дури и повисока“„Многу потрошувачи со години купуваат Милка во исто пакување и претпоставуваат дека тежината на производот не се променила“, рече Армин Валет од здружението. „Тие се жртви на измама бидејќи неговите бројни варијации сега тежат само 90 грама, а нивната цена е иста или дури и повисока“, изјави Валет.Намалувањето е речиси незабележливо, а чоколадото е потенко за милиметар, со ист дизајн и пакување. Новата маса е прикажана на предната страна од пакувањето, но во многу случаи е наведена со ситни букви и замаглена на полиците во супермаркетите.Регулаторот бара појасни етикети и предупредување до потрошувачите дека пакувањето ќе биде намалено најмалку шест месеци пред промената. „Монделез“ ги отфрли тврдењата на здружението, велејќи дека транспарентноста во комуникацијата со потрошувачите е нивен врвен приоритет.„Новата тежина е јасно наведена на пакувањето на производот“„Новата тежина е јасно наведена на пакувањето на производот“, изјави портпаролката на компанијата, додавајќи дека „Монделез“ ги информирал клиентите на социјалните медиуми и дека целосен преглед на големините и тежините на производите е достапен онлајн.„Компанијата немаше избор и беше принудена да ја промени граматурата поради повисоките трошоци во синџирот на снабдување и повисоките цени на состојките“, додаде портпаролката, истакнувајќи дека цените на какаото речиси се зголемија за трипати во изминатата година и достигнаа рекордни нивоа.„Судот ќе му даде можност на Монделез да одговори на тужбата пред да одлучи дали да свика рочиште“, изјави портпаролката на судот.Пронајдете не на следниве мрежи: