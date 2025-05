Геј пар се бакна во Ватикан за време на инаугурацијата на папата, видеото привлече внимание

0 SHARES Сподели Твитни

Геј пар се бакна на плоштадот „Свети Петар“ во Ватикан за време на прогласувањето на новиот папа, а видеото стана предмет на коментари на социјалните мрежи.Додека некои го поддржаа нивниот потег, други изјавија дека ова не е вистинското место за тоа. Видеото досега е прегледано речиси два милиони пати на X и има 75.000 лајкови.Хуан, еден од мажите, се изјасни во коментарите. Тој сподели фотографија на која повторно се бакнува со партнерката и кратко напиша: „Здраво“.Those KINGS saw their opportunity and TOOK IT!#pope #habemuspapam pic.twitter.com/TFyUVw8xrf— Martin thesundancekydd (@dontcallmekydd) May 8, 2025Американскиот кардинал Роберт Френсис Превост беше избран на четвртиот круг гласање за време на вториот ден од конклавата. Тој стана 267-ми поглавар на Римокатоличката црква.Над Сикстинската капела се појави бел чад, што укажува дека е постигнат консензус меѓу кардиналите. Кратко потоа, протоѓаконот ја објави добрата вест од балконот на базиликата „Свети Петар“: Habemus Papam!По испуштањето на бел чад, на плоштадот „Свети Петар“ во Ватикан започна големо возбудување.Hi ❤️ pic.twitter.com/jXV0f9mGjY— Juan (@juantri86) May 8, 2025



