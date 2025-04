Гибли уметноста со вештачка интелигенција е хит на социјалните мрежи: Кои се ризиците од овој планетарен тренд?

0 SHARES Сподели Твитни

Популарниот тренд на уметноста со вештачка интелигенција во стилот на Ghibli, која започна по новата верзија на ChatGPT, предизвика загриженост за приватноста на корисниците.

Експертите предупредуваат дека споделувањето лични фотографии за генерирање слики со вештачка интелигенција може да ја загрози приватноста на корисниците.

Креациите со вештачка интелигенција во стилот на анимациите на Ghibli ги преплавија социјалните мрежи – корисниците масовно споделуваат волшебни, бајковити слики инспирирани од анимациите на Studio Ghibli. Благодарение на неодамнешното подобрување на ChatGPT, сега е лесно да се создадат илустрации што изгледаат како фотографии од филмовите на Хајао Мијазаки. Луѓето претвораат сè – од филмски сцени до семејни фотографии – во прекрасни слики од светот на Гибли.

И додека овој тренд ја воодушевува интернет заедницата, експертите за дигитална безбедност алармираат: колку навистина плаќаме за да се забавуваме со сопствените податоци?

Платформата Proton, позната по својата работа на приватност и дигитална безбедност, објави на X Network:

„Кога споделувате лични фотографии со вештачка интелигенција, ја губите контролата врз тоа како се користат. Овие слики често се користат за обука на модели со вештачка интелигенција и може да се користат за создавање навредлива содржина, па дури и како средство за вознемирување“.

Протон, исто така, предупредува дека многу модели на вештачка интелигенција, особено оние што генерираат слики, користат огромни бази на податоци за учење. Во овие бази на податоци, без ваше знаење или дозвола, може да се најдат ваши фотографии или слики што ве потсетуваат на вас.

Think this is a fun trend? Think again.

While some don’t have an issue sharing selfies on social media, the trend of creating a “Ghibli-style” image has seen many people feeding OpenAI photos of themselves and their families.

Here’s why that’s a problem:

1/4 pic.twitter.com/o9VqS3Teoe

— Proton (@ProtonPrivacy) March 27, 2025

Британската футуристка Ел Фарел-Кингсли додаде на X дека испраќањето фотографии или мисли до алатките за вештачка интелигенција може да открие метаподатоци, локација, па дури и чувствителни информации – особено кога станува збор за деца.

„Ако нешто е бесплатно, вие – и вашите податоци – сте производот. Ако не ви пречи, добро, но важно е да бидете свесни“.

Тие не се единствените кои ја објавуваат оваа објава – се поголем број активисти за дигитална приватност изразуваат загриженост за генератор на вештачка интелигенција во стилот на Ghibli на OpenAI. Тие тврдат дека користењето лични фотографии за обука на вештачка интелигенција може да доведе до губење на контролата за тоа каде, како и зошто тие податоци подоцна се користат.

