Гитаристот на ДНК успешно закрепнува по операцијата

Гитаристот на „ДНК“, Горан Тонев, преживеа операција и неговата здравствена состојба покажува знаци на подобрување. Во моментов се наоѓа во стабилна фаза во болница во Солун. Горан беше подложен на повторна операција пред некој ден, а сведоштвата од медицинскиот тим укажуваат на напредок во неговото опоравување. Инаку, Тонев е познат музичар кој го заврши својот студиум на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Тој стана познат по својот настап како дебитант на „Макфест“ во 2020 година, кога ја исполни песната „Моја и твој“, оставувајќи силен впечаток на публиката.

