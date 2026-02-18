Ги граба оженетите мажи како анаконда: Избира само богаташи, а еве кои никогаш не поминуваат (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Најпознатата љубовница Гвинет Ли откри што е неприфатливо кај мажите кои сакаат да ја освојат.

Британската медиумска сцена повторно е во полн ек за Гвинет Ли, жената која таблоидите со години ја нарекуваат најпознатата љубовница во Велика Британија.

Ли, која според сопствените тврдења имала афери со повеќе од илјада оженети мажи, откри какво однесување на додворувачите ѝ е најодвратно пред претстојните празници.

Гвинет Ли тврди дека со текот на годините научила да ги препознава мажите кои се обидуваат да ја импресионираат со погрешни работи. Според неа, за Божиќ најмногу ја одбиваат додворувачите кои ѝ испраќаат фотографии од луксузни вечери и егзотични патувања, но не ја носат со себе.

Наместо тоа, таа наводно очекува нејзините љубовници да ѝ овозможат конкретни искуства, а оваа година нејзината листа на желби за Божиќ вклучува луксузни патувања и подароци од најскапите брендови. Како што тврди таа, оние кои не ги исполнуваат нејзините очекувања, ризикуваат веднаш да бидат избришани од своите животи.

Гвент мисли дека заслужува само најдоброто

Ли со тоа повторно го привлекува вниманието на јавноста, потврдувајќи го својот углед како една од најконтроверзните личности во британската таблоидичка култура.

