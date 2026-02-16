Ги избришавте вашите пораки на Viber? Не паничете, еве како да ги вратите со едноставен трик

0 SHARES Сподели Твитни

Ако случајно сте избришале пораки на Viber, можете да ги вратите со помош на трик.

Овој метод работи и на Android и на iPhone уреди. Единствениот услов е претходно да сте го вклучиле резервното копирање на пораките . Подолу ќе најдете детални упатства чекор-по-чекор за тоа како да ги вратите избришаните Viber пораки.

Како да проверите дали имате резервна копија од Viber?

Пред да започнете со враќање на вашите пораки, важно е да проверите дали е зачувана резервна копија:

Отворете ја апликацијата Viber.

Одете во Поставки.

Кликнете на Сметка.

Изберете ја опцијата Viber Backup.

Ако користите телефон со Android, резервна копија од вашите пораки се чува во вашата сметка на Google Drive.Ако користите iPhone, пораките автоматски се зачувуваат во вашата сметка на iCloud.

Како да ги вратите избришаните пораки на Viber?

Ако претходно сте направиле резервна копија, следете ги овие чекори:

Деинсталирајте го Viber од вашиот телефон.

Реинсталирајте го Viber преку Google Play Store (за Android) или App Store (за iPhone).

Најавете се со истиот телефонски број што сте го користеле претходно.

По проверката на бројот, ќе се појави опцијата за враќање на пораки.

Кликнете на Врати сега и почекајте процесот да заврши.

За успешно враќање на пораките, мора да го користите истиот телефонски број и истата сметка на Google или iCloud каде што е зачувана резервната копија.

Дали е можно да се вратат пораките од Viber без резервна копија?

Многу корисници се прашуваат како да ги вратат пораките од Viber без резервна копија. За жал, ако претходно не е направена резервна копија, пораките не можат да се вратат. Viber не ги складира пораките на своите сервери откако ќе бидат избришани, па затоа без резервна копија, враќањето не е можно.

Како да се овозможи автоматско резервно копирање на Viber?

За да избегнете губење на пораки во иднина, се препорачува да го вклучите автоматското креирање резервна копија.

Отворете ја апликацијата Viber.

Одете во Поставки.

Кликнете на Сметка.

Изберете Viber Backup.

Вклучете автоматско креирање резервна копија и изберете колку често сакате пораките да се зачувуваат.

На овој начин, сите ваши пораки, фотографии и видеа ќе бидат безбедно зачувани.

Андроид уреди

Отворете Viber на вашиот телефон.

Одете во Поставки → Сметка → Резервна копија на Viber.

Проверете дали има зачувана резервна копија на вашата сметка на Google Drive.

Деинсталирајте го Viber, а потоа повторно инсталирајте го од Google Play Store.

Најавете се со истиот телефонски број.

Кога ќе се појави опцијата за враќање на пораките, кликнете на „Врати сега“ и почекајте процесот да заврши.

Уреди на Huawei

Постапката на телефоните Huawei е речиси иста како и на другите Android уреди:

Отворете го Viber и одете во Поставки → Сметка → Viber Backup.

Проверете дали резервната копија е зачувана.

Деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Viber преку Huawei AppGallery.

Најавете се со истиот телефонски број.

Изберете ја опцијата за враќање на пораките од достапна резервна копија и почекајте процесот да заврши.

iPhone уреди

На iOS, резервните копии од пораките се чуваат исклучиво на iCloud серверот. Ова значи дека враќањето пораки е лесно, но не е можно да се префрлаат пораки помеѓу Android и iPhone уреди.

Отворете го Viber и одете во Поставки → Сметка → Viber Backup.

Проверете дали има зачувана резервна копија на вашата iCloud сметка.

Деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Viber.

Најавете се со истиот телефонски број.

Кога ќе се појави опцијата, изберете да ги вратите пораките од достапна резервна копија и почекајте процесот да заврши.

