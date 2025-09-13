„Ги подготвувам нашите ќерки за неговата смрт“: Трогателната исповед на сопругата на Брус Вилис е срцепарателна

0 SHARES Сподели Твитни

Ема Хеминг Вилис, сопругата на Брус Вилис, ја објасни својата одлука да го пресели во друга куќа додека тој се бори со фронтотемпорална деменција, а причината е срцепарателна.

Во својата нова книга „Неочекуваното патување“, таа напиша дека го направила ова за да ги подготви своите деца за најлошото.

„Давањето простор на девојките од Брус им помага да се подготват за неговата смрт. Знам колку мрачно и вознемирувачко звучи тоа, но тоа е суровата реалност на светот низ која морам да се снајдам за да продолжам да ги заштитувам нашите девојки на најдобар можен начин“, рече таа.

Таа забележа дека луѓето со фронтотемпорална деменција (FTD) живеат во просек од седум до 13 години од моментот на појава на симптомите. Нему му беше дијагностицирана афазија во 2022 година, која напредуваше во фронтотемпорална деменција во 2023 година.

„FTD е ужасно, но ви дава можност да ги планирате и организирате вашите одговорности. Мислам дека навикнувањето на тоа да бидеме само тројца во нашиот дом ќе го ублажи шокот за Мејбл и Евелин кога ќе дојде неизбежното. Додека не се најде лек, оваа болест секогаш ќе победува“, напиша таа.

Двојката се венча во 2009 година. Нивните ќерки, Мејбл и Евелин, имаат 13 и 11 години.

