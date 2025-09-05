,,Ги уништија сите траги од неговото присуство!” – Севернокорејските агенти ги отстранија отпечатоците од нивниот лидер по средбата со Путин во Пекинг! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Откако Ким Џонг Ун се сретна со рускиот претседател Владимир Путин во Пекинг, севернокорејските претставници внимателно ги избришаа предметите што ги допрел нивниот лидер, што аналитичарите велат дека е дел од безбедносните мерки против странските разузнавачки служби.Детално чистење на предметите што ги користела КимИ покрај навестувањата за зближување меѓу Ким и Путин, снимката објавена во среда ги покажа необичните мерки што ги презеде Пјонгјанг за да ги прикрие индициите за здравјето на Ким, пишува Ројтерс.На Телеграм, новинарот на Кремљ, Александар Јунашев, сподели видео на кое се гледаат двајца од функционерите на Ким како темелно ја чистат просторијата каде што состанокот траел повеќе од два часа.Наслоните и рачките на столот беа избришани, страничната маса до столот на Ким беше исчистена и чашата од која пиеше беше отстранета.– По завршувањето на преговорите, персоналот што го придружуваше шефот на ДНРК внимателно ги уништи сите траги од неговото присуство – рече новинарот.

Fun fact.After Kim Jong Un leaves a location, everything he has touched is thoroughly wiped down and sanitized. pic.twitter.com/w68N8IYqo1— Massimo (@Rainmaker1973) September 3, 2025

Мерки за личен тоалет и отстранување трагиПо разговорот, Ким и Путин отидоа на чај и разменија топли поздрави. Како и за време на претходните патувања, Ким го понесе својот тоалет со себе во познатиот зелен воз што го користеше за да пристигне во Пекинг за да скрие траги за своето здравје, објави јапонскиот весник „Никеи“, повикувајќи се на јужнокорејските и јапонските разузнавачки агенции.Вакви мерки постојат уште од ерата на неговиот татко, Ким Џонг Ил, објаснува Мајкл Маден, експерт за севернокорејско лидерство во Американскиот центар Стимсон.– Се користи посебен тоалет и кеси за отпадоци за да се осигури дека ниедна разузнавачка служба, дури ни сојузничка, не може да зема примероци и да ги тестира. Ова би овозможило увид во можните здравствени проблеми на Ким, вклучително и траги од кожата или косата – рече тој.Поранешни примери на опсесија со хигиена и безбедностОва не е прв пат тимот на Ким да биде забележан во вакви акции. По самитот во Ханој во 2019 година со тогашниот американски претседател Доналд Трамп, обезбедувањето на Ким помина часови чистејќи ја хотелската соба, па дури и го зеде душекот од креветот.За време на состанокот со тогашниот јужнокорејски претседател Мун Џае-ин во 2018 година, севернокорејските телохранители дезинфицирале стол и маса пред Ким да седне.И пред самитот со Путин во 2023 година, неговото обезбедување го дезинфицирало столчето и го проверило со детектор за метал за да се увери дека е безбедно, покажува снимката.



