Главниот уредник на RT, Маргарита Симонјан, предвидува дека на Блискиот исток ќе избие трета светска војна и дека тоа ќе го одвлече вниманието на светот од војната во Украина.

Симонјан ова го изјави за време на директен пренос на руската државна телевизија.

Џулија Дејвис од Дејли Бист објави клип од шоуто на Владимир Соловјов во кое Симонјан дава мрачни предвидувања. Сепак, новинарот нагласи дека во сето ова има добри вести за Русија, која од страна ќе ја набљудува претстојната планетарна војна.

Meanwhile in Russia: Vladimir Solovyov claimed that “Satanic NATO” started the war when it attacked Russia. Margarita Simonyan predicted that WWIII would soon start in the Middle East and expressed her hope that it would distract the West from Russia. https://t.co/tRQc1TkTVc— Julia Davis (@JuliaDavisNews) January 22, 2024

– Маргарита Симонјан предвидува дека третата светска војна наскоро ќе започне на Блискиот Исток и изрази надеж дека тоа ќе го одвлече вниманието на Западот од Русија – напиша Дејвис на социјалната мрежа Х.

Дејвис се осврна и на изјавата на водителот.

– Владимир Соловјов тврди дека „сатанското НАТО“ ја започна војната кога ја нападна Русија – напиша Дејвис.

Симонјан претходно изјави дека Русија никогаш нема да го нападне Киев со нуклеарно оружје поради руските светилишта во тој град.

– Руски светилишта се во Киев, но наши светилишта нема во Вашингтон или Лондон. Не се ни во Берлин – изјави Симонјан.

