Гласање во Сенатот за Иран: Конгресот бара сопирачка за Трамп

Гласање во Сенатот за Иран е закажаo во Вашингтон, каде сенаторите треба да одлучат дали ќе оттурнат напред резолуција што би го ограничила Доналд Трамп да наредува натамошни воени дејства против Иран без изречно одобрение од Конгресот, во обид повторно да се наметне уставната контрола врз одлуките за војна по наглата ескалација на американско-израелската кампања против Техеран.

Предлогот е дел од таканаречената War Powers иницијатива и, според објавата на сенаторот Тим Кејн, е поднесен уште на 29 јануари со поддршка од демократи и дел од републиканците. Кејн, Чак Шумер и Адам Шиф соопштија дека целта е секое понатамошно американско учество во непријателства против Иран да биде експлицитно одобрено од Конгресот, при што мерката не ја исклучува можноста САД да се бранат себеси или своите сојузници ако бидат нападнати. Други американски медиуми јавуваат и дека републиканецот Ранд Пол е меѓу поддржувачите на резолуцијата.

Најновиот апдејт од дневниот распоред на Сенатот покажува дека следното гласање било планирано за 16 часот по вашингтонско време, и тоа по предлог на Кејн за извлекување на резолуцијата S.J. Res. 104 од комисија, што значи дека расправата влегува во клучна фаза, но сè уште не претставува конечен крај на целата законодавна битка. Reuters објави и дека Претставничкиот дом се очекува да гласа во четврток, ако мерката воопшто добие доволно замав во Сенатот.

Шансите резолуцијата да прерасне во реална сопирачка за Белата куќа засега изгледаат ограничени. Републиканците имаат тесно мнозинство во двата дома, а дел од нив веќе јавно соопштија дека се против ограничување на претседателските воени овластувања во овој момент. Сенаторот Тод Јанг, кој претходно важеше за можен глас за мерката, на 4 март соопшти дека нема да ја поддржи, додека претседателот на Претставничкиот дом Мајк Џонсон оцени дека резолуцијата најверојатно ќе падне. И дури и да помине во двата дома, Трамп би можел да стави вето, а за негово надминување би било потребно двотретинско мнозинство.

Случајот, сепак, е важен и поради политичката порака. Според Reuters/Ipsos анкетата објавена оваа недела, само околу една четвртина од Американците ги поддржуваат американските удари врз Иран, а околу половина сметаат дека Трамп е премногу склон кон употреба на воена сила. Затоа расправата во Сенатот не е само спор за една резолуција, туку и тест дали Конгресот ќе остане нем набљудувач или ќе се обиде да си ја врати улогата во одлучувањето за војна.