Гледав натпревар каде што Ти Џеј Шортс доминираше.

Тимот на Олимпија Милано ги почувствува способностите на натурализираниот Македонец, Ти Џеј Шортс, во натпреварот против Париз. Тие загубија од францускиот тим со резултат од 92:79, додека Шортс се истакна со 24 поени, 10 асистенции, шест скока и две украдени топки. Еторе Месина, тренерот на Милано, истакна дека Шортс беше доминантен и импресивен, толку многу што дури уживаше гледајќи го како игра на високо ниво. Месина изрази восхит за неговиот карактер и бистри одлуки кои Шортс ги демонстрираше на теренот. Исто така, нагласи дека неговата улога во одбраната е исклучително значајна за тимот, и дека е предизвик да се пробие неговата заштита бидејќи е брз, силен и способен во сите аспекти на играта. Со овие квалитети, Шортс покажува дека не само што е одличен напаѓач, туку и високо ефикасен браник, додаде прославениот италијански тренер.

