Гледачите набрзо ќе бидат „маѓепсани“: Ворнер Брос објавија кога ќе излезе новото продолжение на филмот „Practical Magic“

Продолжението на филмот „Практична магија“ има за цел да ги „маѓепса“ гледачите во есента 2026 година.

Ворнер Брос објави на социјалните мрежи во вторникот дека претстојниот филм на режисерката Сузан Бир, „Практична магија 2“ ќе се појави во кината на 18 септември 2026 година.

Сандра Булок и Никол Кидман се враќаат на приказната, која првпат се појави во кината на 16 октомври 1998 година.

„Забот на волкот и утринската роса, нешто старо и нешто ново. Нека почне да се меша магијата. 18 септември 2026 година“, вели Кидман во трејлерот за филмот, објавен на социјалните мрежи.

Исто така, на истиот датум, за Sony ќе биде објавена и нова верзија на „Resident Evil“ во режија на Зак Крогер.

Дениз Ди Нови, продуцент на филмот од 1998 година, го продуцира новиот филм со Булок и Кидман.

Првиот дел од „Практична магија“ се фокусира на Булок и Кидман како Сали и Џилијан Овенс, сестри сираци кои потекнуваат од лоза на вештерки и работат со своите моќи против проклетството што ги спречува да најдат љубов.

„Practical Magic“ (Практична Магија) не се претстави добро на глобалниот бокс офис, со заработка од 46,7 милиони долари (91,6 милиони долари денес).

Колку ќе заработи продолжението, останува да видиме, како и дали ќе успее да го „скрши проклетството“ на бројните продолженија и римејкови кои Холивуд постојано ги вади, давајќи им на гледачите се помалку оригинални приказни.

