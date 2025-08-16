Глобалниот долг достигна рекордни 324 трилиони долари

Глобалниот долг достигна историски максимум од над 324 трилиони долари во првиот квартал од 2025 година, што е за околу 7,5 трилиони долари повеќе од претходниот квартал, според податоците од Институтот за меѓународни финансии (IIF).

Главни виновници за овој скок се Кина, Франција и Германија, додека Канада, ОАЕ и Турција забележаа пад на нивото на долг. Особено е интересно што овој квартален раст беше повеќе од четири пати поголем од просекот од крајот на 2022 година, а еден од факторите е послабиот американски долар, што го прави долгот изразен во долари да изгледа повисок.

Додека глобалниот сооднос долг-БДП остана малку над 325%, земјите во развој забележаа историски максимум од 245%. Вкупниот долг на пазарите во развој надмина 106 трилиони долари, при што само Кина додаде над 2 трилиони долари за еден квартал.

Меѓу најголемите придонесувачи за растот на долгот беа Бразил, Индија и Полска.

Додека развиените економии треба да сервисираат обврски од речиси 19 трилиони долари до крајот на годината, пазарите во развој се соочуваат со рекордни 7 трилиони долари отплата на обврзници и кредити – што ја прави 2025 година година на сериозни финансиски предизвици на глобално ниво.