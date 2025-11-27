Годишен хороскоп на Маите за 2026 година: Еден знак ќе плива во пари, а друг ќе ја пронајде вистинската љубов

0 SHARES Сподели Твитни

Календарот на Маите најавува дека 2026 година ќе биде под влијание на моќниот знак Јагуар, кој симболизира избалансирана независност.

Според тоа, оваа година ги наградува оние кои првенствено се потпираат на себе, а не на помошта на другите. Подготвеноста да се преземе одговорност за сопствениот пат ќе биде клучна за успех.

Пронајдете го вашиот датум на раѓање и откријте што ви носи Годината на Јагуарот!

Ветер (Yax) од 22 јануари до 10 февруари

Следната година, 2026 година, ќе биде обележана со неуморно стремење кон цели. Вашата упорност и самодоверба ќе достигнат врв.

Од една страна, ова е добро и навистина може да ви помогне да достигнете нови височини во вашиот бизнис и кариера, а со тоа ќе напредувате финансиски. Од друга страна, обидете се да ги гледате работите од еднострана перспектива.

Запомнете дека животот не е само движење кон целта и дека покрај црно-белото, има многу попозитивни и пријатни нијанси.

Ноќ (Сак) од 11 февруари до 2 март

Годината 2026 може да биде вистинска „потоп“ за родените под знакот на Ноќта. Обидете се да ја насочите вашата огромна енергија кон самоорганизација, во спротивно може постојано да бидете преплавени од чувства и емоции.

Оваа година може да се спореди со вистинска битка помеѓу елементите на хаосот и елементите на редот, а вашата среќа во 2026 година зависи од тоа кој од овие елементи ќе преовлада. Сепак, скротувањето на хаосот не е толку тешко.

Сè што треба да направите е да се придржувате до општо прифатените правила и норми на однесување.

Пченица (Кех) од 3 до 22 март

Во 2026 година, луѓето родени под знакот на Пченица ќе имаат сè полесно од вообичаеното. Можеби само малку полесно, но тоа е доволно за да сметаат на успех во речиси секој потфат.

Оваа година ветува дека ќе ви донесе многу пријатни авантури и позитивни настани. Вашиот креативен потенцијал ќе биде на врвот оваа година, затоа обидете се да го искористите максимално.

И ако не сте сигурни како да го користите, обидете се да научите да цртате или пеете. Во 2026 година, би требало да бидете подобри во тоа од кога било.

Змија (Мек) од 23 март до 11 април

Годината 2026 ветува дека ќе донесе свежа, позитивна енергија во животот на Змијата. Вашите емоции ќе бидат особено живописни , што несомнено ќе ги привлече другите, особено оние од спротивниот пол, а можеби дури и ќе ве направи неодоливи.

Оваа година можеби ќе успеете дури и во проекти со кои претходно се мачевте или никогаш не успеавте да ги започнете.

Сепак, најважно е што во 2026 година ќе копнеете по нови искуства и промени повеќе од кога било. Не си го одрекувајте ова! Купете билет за егзотичен остров, тоа ќе биде токму она што ви треба.

Череп (Канкин) од 12 април до 1 мај

За оние родени под знакот на Черепот, нормалниот тек на настаните може да биде нарушен од несреќниот феномен на ненадејна мрзеливост во 2026 година.

За жал, годината не е идеална за големи достигнувања, па дури ни за мали. Ќе ви биде исклучително тешко да започнете речиси каков било проект, што би можело да предизвика внатрешни превирања.

Сепак, ако успеете да ја надминете оваа ненадејна пасивност, ситуацијата драматично ќе се промени на подобро. Не дозволувајте да се занесете, а вашата ненадејно пробудена енергија ќе ве турне до неверојатни височини.

Елен (Муван) од 2 до 21 мај

Во 2026 година, можеби ќе бидете преплавени од огромна желба да завршите една фаза од вашиот живот и, следствено, да започнете нова.

Можеби ќе сакате да го промените местото на живеење или здодевната работа за нешто поперспективно. Ова може да биде добра одлука, но не брзајте.

Во 2026 година, постои висок ризик од правење брзи, непромислени потези. За да избегнете бројни грешки, ментално избројте до десет и размислете повторно пред да дејствувате. Ова е особено точно во односите со најблиските, каде што вашата директност би можела да стане извор на раздор.

Изгрејсонце (Pax) од 22 мај до 10 јуни

За оние родени под знакот на изгрејсонцето, 2026 година ветува дека ќе биде доста хармонична. Ќе бидете во вашиот елемент, самоуверено и без напор ќе ги постигнете своите цели.

Вашата енергична самоувереност ќе додаде шарм на вашата привлечност и ќе обезбеди успех не само во бизнисот, туку и во љубовта. Можеби не е сосема етички да го злоупотребувате вашиот шарм за себични цели, но искрено, тоа е пријатно.

И оние околу вас ќе бидат склони да ви простат многу работи оваа година, вклучително и оваа, поради вашите убави очи. Накратко, искористете ги максимално дарежливите можности на 2026 година и уживајте во животот до максимум.

Вода (Кајаб) од 11 до 30 јуни

Во 2026 година, ќе сакате да се држите до старите, докажани начини, а секој нов потфат ќе ви изгледа сомнителен. Верувајте му на овој инстинкт.

Во 2026 година, навистина треба да се држите подалеку од какви било авантури и ризични потфати.

Клучот за вашиот успех во оваа фаза е здравиот конзервативизам во сè, вклучително и во љубовта. Дејствувајте претпазливо и разумно, и вашите работи сигурно ќе се подобрат. Полека, но сигурно.

Куче (Кумку) од 1 до 20 јули

Претстојната година ветува дека ќе биде година на неочекувани пресврти за Кучето.

За да бидете сигурни дека вашите пресврти ќе бидат подобри, обидете се да избегнувате расправии не само со другите, туку и со вашата судбина. Верувајте во текот на животот и тој ќе ве води во вистинската насока.

Парадоксот на 2026 година е дека опуштањето и одморот ќе постигнат многу повеќе отколку обидот да веслате против струјата. Сè што треба да направите е да се обидете да ја одржите смиреноста во секоја ситуација. Обрнете помалку внимание на негативноста.

Поминете ја оваа година правејќи нешто пријатно и придобивките ќе следат.

Лорд (Вајеб) од 21 до 25 јули

Во 2026 година, Мајсторот ќе има ретка можност конечно да ги реализира, ако не сите, тогаш барем некои од своите бројни планови. Само размислете внимателно, дали навистина сакате овие планови да се остварат? Дали сè ќе испадне како и обично?

За да избегнете грешки во 2026 година, пресметајте и проверете ги вашите проекти за потенцијални стапици. Ако не најдете никакви стапици, тогаш продолжете. Ќе имате сила и ресурси да ги реализирате вашите планови.

Скали (Поп) од 26 јули до 14 август

За родените под знакот на Скалите, 2026 година нема да биде најповолна година. Од една страна, ќе ви биде полесно да се справите со задачи што бараат значителна концентрација, упорност и трпение.

Од друга страна, особини како огорченост и гордост можат одеднаш да се појават во овој период. Во комбинација со вашата понекогаш несоодветна директност, ова може да доведе до сериозни конфликти со другите.

За да обезбедите позитивна 2026 година, обидете се да ги гледате работите со малку хумор. Тогаш работите ќе тргнат многу подобро.

Рид (WO) од 15 август до 3 септември

Во 2026 година, ризикувате да бидете збунети помеѓу концептите „потреба“ и „сакам“. Личните амбиции во овој период можат да ве преплават до тој степен што ќе ве турнат надвор од вашите граници.

Ако е така, барем обидете се да не одите премногу далеку надвор од тие граници. Во 2026 година, не плашете се да поставите големи цели. Имате повеќе од доволно енергија за да ги постигнете.

Јагуар (Zip) од 4 до 23 септември

Во 2026 година, може да ви се даде едноставен совет – верувајте им на вашите чувства повеќе отколку на вашиот разум. Во овој период, вашата интуиција ќе биде многу поефикасен советник од логиката.

Бидете внимателни, некој од вашата околина може да се обиде да ве манипулира или да ве вовлече во игра што не ви е поволна. Без разлика колку се привлечни понудите, верувајте не толку на аргументите и бројките, туку на вашиот внатрешен глас.

Следејќи го ова едноставно правило, ќе добиете единствена можност да управувате со настаните и да ги насочувате во насока што ви одговара.

Игл (Зотц) од 24 септември до 13 октомври

За „Орлите“, 2026 година ќе понуди многу можности, обидете се да не ги пропуштите. Овој период ќе биде добар за работа и кариера, како и за здравје и љубов.

Ако сè уште не сте ја запознале вашата сродна душа, имате секоја шанса да ја пронајдете вистинската љубов во новата година. За сите други, 2026 година е прекрасно време за подобрување на вашите врски, создавање корисни врски и напредување во кариерата.

Не плашете се да гледате далеку напред и да правите големи планови. Имајте повеќе верба во себе и сè ќе се среди!

Мршојадец (Цец) од 14 октомври до 2 ноември

Годината 2026 ветува дека ќе биде година на сè или ништо за вас. Оваа година ќе ви даде невиден потенцијал, со кој можете да поместите која било планина, но пред да ги спроведете вашите планови, размислете трипати – дали навистина мора да ги поместите тие планини?

Možda je bolje da ih ostavite tamo gde jesu? Чињеница е да е судбина спремна да вас подигне до звезда во наредно години, али вас може подеднако лако вратити на земја.

За да бидете сигурни дека сè ќе испадне онака како што сакате, стремете се да го одржите душевниот мир во 2026 година, без оглед на бурите што беснеат околу и во вас.

Земјотрес (Xul) од 3 до 22 ноември

За жал, за оние родени под знакот на Земјотрес, 2026 година ветува дека ќе биде исполнета со остри противречности. Бидете внимателни да не дозволите вашите емоции да се раздвижат.

Во наредната година, можеби претерано ќе реагирате дури и на благи критики, додека самите постојано ќе бидете во искушение да ги посочувате недостатоците на другите.

Верувајте ми, тоа нема да доведе до ништо друго освен до конфликт. Сепак, ако успеете да го контролирате вашето надуено его, 2026 година би можела да се покаже како доста продуктивна, па дури и успешна во областите што бараат внимание и прецизност, особено во вашите студии и работа.

Флинт (Јакскин) од 23 ноември до 12 декември

Најдоброто нешто што можете да го направите во 2026 година е да се одморите и да се опуштите. Вашата тенденција да се впуштате во дополнителна работа веројатно нема да ви биде од голема корист овој пат.

Во бизнисот е подобро да се одржи разумна умереност, но кога станува збор за релаксација и забава, слободно дозволете си ја имагинацијата да се ослободи.

Годината 2026 ќе биде добра година за патувања, нови интересни познанства и романтични средби, додека амбициозните проекти и планови е најдобро да се одложат за следната година.

Гром (Мол) од 13 декември до 1 јануари

Претстојната година ќе биде корисна за чистење на стариот неред и ослободување од непотребните товари. Ќе копнеете за обнова и одвнатре и однадвор.

Освежување на вашите емоции, реновирање на вашиот стан, купување нов мебел, сето ова ќе ви донесе многу проблеми во 2026 година, но и многу позитивни емоции.

Сепак, она што дефинитивно не треба да го правите во наредната година е да ги решавате споровите со најблиските. Верувајте ми, во оваа фаза ваквите конфликти можат да ескалираат.

Секој знак има свои предизвици и силни страни, но 2026 година ветува дека ќе биде година на позитивни промени за оние кои се подготвени да ги прифатат.

